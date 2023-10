‚Hokejový puk‘, který ulevuje od bolesti. Ročně lékaři pacientům zavedou na padesát baklofenových pump

Už dvacet let pomáhá v Česku lidem na vozíku i po úrazech s uvolněním zvýšeného svalového napětí baklofenová pumpa. Je zhruba stejně velká jako hokejový puk a pacienti ji mají implantovanou pod kůží. Hadička, která z ní vede, pravidelně dávkuje lék přímo do páteřního kanálu. Doposud ji dostalo 350 pacientů. Praha 22:44 18. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pacientka Lucie Gachi a fyzioterapeutka Helena Melicharová z Centra Paraple | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Radiožurnál

„Stalo se mi několikrát, že mě nohy z toho vozíku shodily. Jak se natáhly v té spasticitě a nešly pokrčit, tak mě převrátily dozadu,“ vypráví maminka pěti dětí a zdravotní sestra z oddělení následné intenzivní péče Lucie Gachi.

Na vozík se dostala po akutní operaci protržené aorty před necelými sedmi lety. Život jí lékaři zachránili, má ale poškozenou míchu. Tělo necítí od prsou dolů. Baklofenovou pumpu má čtvrtým rokem. Mimo jiné jí umožnila návrat do práce.

„Tím, že pracuji s pacienty u lůžka, si myslím, že bych možná za nimi do té postele někdy i bolestí padla. Ty spazmy mi šly do hrudníku a do břicha, takže to se mnou občas házelo na různé strany. Celkově je to jednodušší než bez pumpy. Předtím se s nohama nedalo hnout vůbec,“ vypráví Lucie a opatrně se z vozíku přesouvá na rehabilitační lůžko. S pomocí fyzioterapeutky Hany Melicharové z Centra Paraple bude protahovat nohy.

Právě tady se Lucie o možnosti nechat si zavést baklofenovou pumpu dozvěděla. Předtím užívala baklofen v tabletách, léky jí ale příliš nezabíraly a také měly řadu vedlejších účinků.

Zranění, nádor i roztroušená skleróza

„Když je člověk vhodný pro baklofenovou pumpu, tak se mu uleví, protože křeče, které mu komplikují život, buď přestanou být úplně, nebo se zmírní. Člověk se dostane do lepších poloh, do lepších pohybů a vypnou se věci, jako že se například nemůže přetočit ve spánku, nebo že ho to i bolí. Ta spasticita může i bolet a podporovat další neuropatické bolesti,“ vysvětluje fyzioterapeutka.

„Postižení nemusí být jenom u míšních poranění, ale může to být například i u roztroušené sklerózy,“ vypočítává neurolog Filip Kramář z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, pro jaké pacienty je léčba pomocí baklofenové pumpy vhodná.

„U cévních mozkových příhod někdy dokonce máme i pacienty, kteří mají nádor míšní, u kterých může také dojít k takovéto situaci,“ dodává.

O tom, jestli se pacient na terapii hodí, rozhodují lékaři na základě takzvaného baklofenového testu. Při něm pacientovi vstříknou malé množství baklofenu přímo do páteřního kanálu.

„Sledujete krátkodobý efekt baklofenu, pokud ho prokážete, pak takový pacient může profitovat z baklofenové pumpy. A pak se s ním bavíte o tom, jestli to pro něj bude mít přínos, nebo nebude. Protože taky to může být někdy o tom, že těm pacientům nějakou funkci seberete,“ popisuje dále lékař.

„Pacient, který je do té doby kontinentní, tak se může stát inkontinentním a všechny tyhle věci je potřeba dopředu probrat. Někdy pacienti řeknou, že radši budou žít s bolestí. A někdy naopak řeknou, že je to v takovém stádiu, že budou raději, když tu bolest omezíme,“ vysvětluje.

Vydrží šest let

„Implantace pumpy trvá přibližně 45 minut a provádí se v celkové anestezii,“ říká neurochirurg Libor Mencl z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

„Baklofenová pumpa je z kovového materiálu. Má asi sedm centimetrů v průměru, přirovnal bych to k hokejovému puku. Implantuje se do podkoží v oblasti břicha. Ten vlastní katetr potom implantujeme do oblasti bederní páteře, kde dostaneme katetr do páteřního kanálu,“ dodává.

V těle vydrží pumpa šest let, poté se musí vyměnit. Doplňuje se přibližně jednou za dva až šest měsíců a je plně programovatelná.

V Česku se implantuje necelých pět desítek pump ročně. Specializovaná centra léčby jsou nejen v Praze, ale i ve fakultních nemocnicích v Brně nebo Olomouci, léčba je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

U počátků léčby spasticity baklofenovou pumpou v Česku stála neuroložka Ivana Štětkářová.