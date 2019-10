Chelsea si mohl vybrat odstín kůže z 18stupňové škály. Původně se s ní určovala barva protéz, říká Pomahač

Doktoři v bostonské Brigham and Women’s Hospital v červenci provedli celoobličejovou transplantaci prvnímu Afroameričanovi. Ten se zároveň stal nejstarším pacientem, který takový zákrok podstoupil.

Chelsea musel čekat na transplantaci déle než většina lidí. Lékaři se totiž snažili najít dárce, který by měl podobný odstín pleti jako on.

‚Funkčně potřeboval pouze část tváře, ale esteticky bychom to nezvládli skloubit. Proto jsme se rozhodli pro transplantaci obličeje celého,' vysvětlil v rozhovoru pro iROZHLAS.cz český plastický chirurg Bohdan Pomahač, který byl vedoucím lékařského týmu.

Robert Chelsea byl prvním Afroameričanem, který podstoupil celoobličejovou transplantaci. Jsou u černochů takové operace méně typické?

Nelze říci, že jsou u černochů tyto operace méně typické. Zatím byly méně časté, ale to bylo v našem případě jenom díky tomu, že jsme viděli méně kandidátů černé pleti.

Jak jste pro něj hledali dárce?

Začali jsme s tím, že jsme vytvořili škálu barev, podle kterých si mohl Robert vybrat, co by bylo přijatelné. Byla od 0-18. 0 je úplně bílá barva a 18 úplně černá. Robert si vybral určité rozmezí, ale časem jsme si uvědomili, že kvůli jizvám a ztrátě pigmentu na jeho poraněném obličeji bychom nebyli schopní nalézt vhodného dárce.

Funkčně potřeboval pouze část tváře, ale esteticky bychom to nezvládli skloubit. Proto jsme se rozhodli pro transplantaci obličeje celého. V tomhle případě i kdyby barva nebyla úplně perfektní, byla by pro celou tvář.

Je běžné, že se pro takové pacienty vytváří škála odstínů pleti, nebo to byla výjimka?

Běžné formy popisu kategorií kůže jsou čtyřstupňové. Připadalo nám to ale nedostatečné. Náš transplantační koordinátor věděl o tom, že v dětské nemocnici přes most používají přesnější, osmnáctistupňovou škálu barev k přesnému barevnému souladu protéz s kůží. Dali jsme jednu z nich pacientovi a druhou si nechali. To se ukázalo jako vynikající nápad a myslím, že to tak budeme dělat i v budoucnu.

Bohdan Pomahač český plastický chirurg

vedl tým provádějící první úplnou transplantaci obličeje ve Spojených státech amerických, která byla zároveň celosvětově teprve třetí

studoval Lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci

už během studia byl na stáži v Bostonu v Massachusetts, kam se také hned po absolvování univerzity vydal pracovat a kde nastoupil do nemocnice Brigham and Women's Hospital

28. října 2015 ho prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy

Když jste mu vyměnili kůži na celém obličeji, bude mít nyní obočí, porostou mu vousy?

To už rostou! Vousy a vlasy rostou stejně rychle jako normálně, takže po pár dnech se začal holit.

Pacient byl už před červencovým zákrokem na třiceti operacích. Proč se během nich nepodařilo rekonstruovat rty, část nosu a levé ucho?

To je právě to, co konvenční chirurgie zatím řádně neumí. Ztráty rtů jsou jedním z nejdůležitějších lékařských úkonů k transplantaci. Rty, které se hýbou a mají citlivost nelze nahradit bez transplantace. Podobně je tomu i s nosem. I když nějaké možnosti tam jsou a někdy se podaří i celkově chybějící nos poměrně dobře zrekonstruovat. K tomu, aby nos opravdu vypadal jako nos, je potřeba většinou pět a více operací.

Co rozhodne, že je člověk zapsán na čekací listinu?

Je to celá řada vyšetření, porad a podobně. Začínáme tím, že se ujistíme, že je pacient opravdu dobrý kandidát z chirurgického hlediska a neexistují konvenční metody, které by se daly použít k rekonstrukci.

Pokud jsou si jistí, následuje celá řada vyšetření interních, při kterých se musíme ujistit, že pacient je dostatečně zdravý na to, aby operaci a následnou léčbu zvládl.

Nakonec je prošetření situace sociální a psychologické. Pro úspěch potřebuje pacient dobré zázemí, rodinu a přátele, v nejlepším případě obojí. Psychiatr nám ověří, že pacient je vhodný z hlediska duševního zdraví. Kromě toho máme ještě nezávislého psychiatra, který je takový pacientův obhájce. Snaží se ujistit, že je pacient schopný operaci pochopit.

Proč se nakonec Chelsea pro operaci rozhodl?

Se svou obličejovou deformitou se smířil, ale chtěl být schopný políbit svou dceru, normálně jíst a lépe mluvit.

První celoobličejová transplantace Afroameričana Chelsea se zranil v roce 2013. Při autonehodě mu oheň popálil 60 procent těla a obličeje. Poté strávil půl roku v kómatu a rok a půl v nemocnici, kde postoupil třicet operací

Pomahač ho po důkladném vyšetření zařadil na čekací listinu v roce 2018 pětačtyřicetičlenný tým lékařů, sester a anestiziologů operoval Roberta Chelseaho v červenci

operace trvala 16 hodin

Chelsea se stal prvním Afroameričanem s celoobličejovou transplantací a zároveň i nejstarším pacientem, který takový zákrok podstoupil

pacienti po takových operacích musí brát imunosupresiva, aby jejich tělo kůži neodmítlo

Zákrok trval šestnáct hodin. Objevily se během něj nějaké komplikace?

Šestnáct hodin je jeden z nejkratších časů, který jsme pro transplantaci potřebovali. Všechno šlo opravdu hladce. Drobné komplikace po operaci byly, ale naštěstí nic závažného.

Chelsea je zároveň i nejstarším pacientem, který podstoupil tento zákrok. Byla pro něj tedy samotná operace nebo zotavování náročnější?

Zatím překvapivě ne. Možná mu trvalo déle se naučit brát léky a přesně si je na celý den natřídit. Samotná operace proběhla velice bezpečně a nebyly žádné problémy, kde by se věk mohl projevit. Na druhou stranu, dnešní zkušenosti ukazují, že obličeji u těchto pacientů bude pravděpodobně trvat zhruba deset let, než dojde k nezastavitelnému odhojení. U Roberta je tedy dost možné, že bude mít tento obličej po zbytek života.

Čekají ho ještě nějaké plastické zákroky? Bude se jeho obličej ještě nějak měnit?

Mám pocit, že je pár drobností na Robertově obličeji, které bych mohl vylepšit. Možná se k tomu za pár měsíců dostaneme, ale je dost možné, že to ani nebude vyžadovat.

