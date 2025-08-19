‚Bolelo už mě potom úplně vše.‘ Exotickou horečku chikungunya si letos z dovolené přivezlo osm Čechů
Už osm lidí si podle dat Státního zdravotního ústavu od počátku letošního roku přivezlo z dovolené v exotických oblastech horečku chikungunya. Za celý loňský rok přitom lékaři zaznamenali jen tři případy této nákazy. Nemoc přenáší v tropech a subtropech komár, který je aktivní přes den.
„Vzbudila jsem se ráno a měla jsem hrozně nateklý ukazováček na levý ruce. Nemohla jsem ho vůbec ohnout,“ říká Marcela Jelínková, která se horečkou chikungunya nakazila letos v březnu na ostrově Reunion v Indickém oceánu.
Horečkou chikungunya se letos nakazilo osm Čechů. Nové vakcíny by měly být dostupné na přelomu roku
„Během toho dne dopoledne se mi vyrazila vyrážka na rukou, přidávala se víc a víc únava. Když jsme přijeli odpoledne domů, tak už jsem v podstatě jenom ležela. Celý další den jsem víceméně proležela a prospala, protože mě bolelo už potom úplně vše,“ dodává.
Po příletu z dovolené u ní, z krevních testů potvrdili nákazu lékaři z kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny motolské nemocnice. „Název je z afrického lokálního jazyka Makonde. Souvisí s klinickými projevy infekce,“ vysvětluje přednosta infekční kliniky Milan Trojánek.
‚Ten, kdo se kroutí‘
„Překlad slova je ‚ten, kdo se kroutí‘, ‚ten, kdo se ohýbá‘, což právě naznačuje, že ti lidé mají bolesti kloubů,“ přibližuje Trojánek. Více pacientů s horečkou chikungunya vídají letos lékaři proto, že je aktuálně v oblasti Indického oceánu epidemie.
„Šíří se i do oblasti jihovýchodní Asie a případy jsou i z Latinské Ameriky. Samozřejmě s tím, že naši turisté vyjíždějí do těchto exotických destinací, je logické, že řada z nich se během pobytu nakazí a pak infekci přiveze zpátky do Čech,“ upozorňuje.
„Zatím v tuto chvíli u nás nehrozí riziko přenosu, protože zde nejsou dostatečně rozšířeni komáři, kteří by tuto infekci mohli přenášet mezilidsky v našich podmínkách,“ ujišťuje Trojánek.
Vedle komára tropického může nemoc přenášet také komár tigrovaný, který se už běžně vyskytuje na jihu Evropy. Platí ale, že nemoc tu není endemická. Nejprve ji tedy musí přivést někdo ze zahraničí a komár, který se na nemocném cestovateli nasaje, pak nemoc může šířit dál.
„Tento rok byl úplně nejpostiženější oblastí jih Francie, tam je nejvíce hlášených případů - takových, které jsou místní, které nejsou jenom přivezené ze zahraničí. Následně potom v Itálii. Na toto onemocnění bohužel žádná specifická léčba není. Asi deset procent pacientů musí ležet v nemocnici, ale zbytek to zvládne víceméně bez výraznějších život ohrožujících komplikací,“ doplňuje infektoložka Veronika Jegorová.
‚Různé mutace‘
Detailně zkoumají vzorky krve pacientů s horečkou chikungunya v Ústavu lékařské mikrobiologie, který s infekční klinikou spolupracuje. Díky přenosnému sekvenátoru o velikosti mobilu vyhodnocují na počítači mimo jiné i to, jaký podtyp viru si cestovatelé přivezli.
„Hlavně nás zajímají různé mutace, záměny v sekvenci, které můžou třeba vést i k horšímu průběhu. To můžeme sledovat,“ vysvětluje molekulární bioložka Marcela Krůtová a ukazuje na obrazovku počítače, kde jsou dvě řady barevně rozlišených čtverečků, převažuje zelená.
„To jsou póry, které jsou aktivní. Těmi póry nám v tuhle chvíli prolézají jednotlivá vlákna viru. Dochází ke změnám elektrického napětí a čtou se nám jednotlivá písmenka, ty nukleotidy,“ popisuje.
Data z tohoto výzkumu pomáhají také při vývoji vakcín. První vakcína proti horečce chikungunya je už schválená, ve Spojených státech se už používá. Do Evropy by měla podle výrobce dorazit pravděpodobně do konce roku,
„Tady v Čechách zatím dostupná není, ale na přelomu roku už očekáváme, že by měla být dostupná pro opravdu rizikové cesty, dlouhodobé cesty. Už budeme mít zase nějaký další nástroj ochrany,“ doplňuje infektoložka Jegorová.
Zatím se musejí cestovatelé do rizikových oblastí dobře vybavit. Lékaři doporučují hlavně kvalitní repelenty, ideálně zakoupené ještě před odletem.