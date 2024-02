Brněnští vědci vyvíjejí revoluční řešení spánkové apnoe. Na rozdíl od masky se vejde do kapsy

Pacienti trpící syndromem zástavy dechu neboli spánkovou apnoí možná budou spát pohodlněji. Vědci v Brně totiž vyvíjejí malý elektronický přístroj, který by mohl nahradit velké přetlakové masky. Ty si pacienti nasazují na celou noc. Mnoho z nich ale při spánku tlačí, a tak je často přestávají používat. Nový přístroj by pacienty naproti tomu neměl omezovat skoro vůbec. Brno 0:10 12. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle zdravotnických odhadů spánkovou apnoí po celém světě trpí přibližně miliarda lidí (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Používám ji zhruba rok a půl, jestli se nepletu. Nezvykl jsem si na ni doteď,“ přiznává David Feik, zatímco si z obličeje sundává přetlakovou masku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Michala Šafaříka o vývoji nové léčebné pomůcky pro terapii spánkové apnoe

Na nočním stolku vedle jeho postele stojí přístroj, který vypadá jako rádio a který do masky vhání vzduch.

„Vidíte, že to je prostě velká věc s hadicí. V noci se probudíte a ta hadice vás někde tlačí, někde vás otravuje. Prostě to potřebujete nějak přemístit a není to při spánku úplně komfortní,“ popisuje.

Deset vteřin bez vzduchu

David Feik se takto léčí se spánkovou apnoí. „Pacient v noci přestává dýchat, a to minimálně na deset sekund. Má vyšší riziko onemocnění srdce a cév, například infarktu myokardu. U těchto pacientů se ale také častěji setkáváme s dřívějším nástupem demence,“ vysvětluje Lujza Zikmund Galková, lékařka Kadriovaskulárního spánkového centra ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně.

„Syndrom spánkové apnoe má několik podob. Nejčastější je ta obstrukční, kdy dochází k uzavírání dýchacích cest třeba zapadlým jazykem nebo povoleným měkkým patrem. Přetlaková maska působí, jako když do prázdné hadice napustíte vodu a ta ji roztáhne. Stejně to funguje i v dýchacích cestách, jen tam není voda, ale přetlak vzduchu.“

Jana Pluhaře maska tlačila natolik, že ji přestal používat | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

Masku nejraději žádnou

Podle zdravotnických odhadů spánkovou apnoí po celém světě trpí přibližně miliarda lidí. Přetlakovou masku lékaři předepisují na její středně těžké a těžké stupně. Mnoho pacientů ji ale nesnese.

„Začal se mi dělat puchýř, takže jsme vyzkoušeli různé druhy masek. Nepomáhalo to. Nakonec jsme se dohodli, že ukončím léčbu,“ říká za všechny Jan Pluhař.

Podle lékařů masky nakonec odloží asi každý šestý pacient. Pak se mu ale vrátí noční zástavy dechu.

Operace nebo implantát

Některé případy může vyřešit třeba operace měkkého patra. Existuje i třetí cesta, je ale velmi nákladná a třeba v Česku se neprovádí vůbec.

„Je možné stimulovat nerv, který vytlačuje jazyk dopředu. Ale kvůli tomu musíte pacienta operovat a implantovat mu baterii,“ vysvětluje Marin Silvera Ejneby, výzkumnice společnosti Somnial Technologies.

„Takže by bylo vhodnější, kdybychom na stejném principu vyvinuli neinvazivní léčbu. Zařízení, které by si mohl vzít domů bez nutnosti operace a všech procedur okolo.“

Elektronická soustava, na kterém vědci testují stimulaci jazykového nervu | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

Právě takové zařízení teď vyvíjí spolu s Masarykovou univerzitou a Mezinárodním centrem klinického výzkumu ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Tento přístroj bude pomocí elektrod stimulovat nervy v jazyku, aby neucpával dýchací cesty.

Hi-fi věž do kapsy

„Technologie samotná, a to víme určitě, funguje. Vydali jsme o tom publikace, do testování jsme už zapojili lidské účastníky, pacienty,“ říká vedoucí výzkumu Adam Williamson a ukazuje na soustavu elektronických zařízení, která připomíná dvě hi-fi věže z 80. let.

„Je to opravdu velmi efektivní a funguje to skvěle. Ale nemůžete dát každému pacientovi takovýto výzkumný přístroj v hodnotě 150 tisíc dolarů (v přepočtu kolem 3,5 milionu korun), který je navíc mnohem větší, než je nutné,“ upozorňuje.

Cukrovka už není ve sportu překážkou. Díky vývoji medicíny můžou dělat vše, co chtějí, tvrdí lékařka Číst článek

Vědci se proto teď snaží celé zařízení zmenšit. Už mají hotovou vizualizaci – zařízení na ní vypadá jako taková malá podkova s elektrodami. Pacient si ji vždy na noc přilepí pod bradu a ráno si ji sundá.

„Je to celé toto velké zařízení, jen zmenšené, aby se pohodlně přitisklo pod bradu. Je ovládané bezdrátově a vyhodnocované něčím tak jednoduchým, jako je aplikace na mobilu,“ popisuje vědec.

Takový přístroj ale zatím ještě neexistuje jinde než na obrázku. Na trhu by ale podle vědců mohl být za dva roky.