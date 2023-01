Celulitida může být i prospěšná. Přispívá k ochraně těla proti zánětům včetně těch srdečních

Celulitidu se ve společnosti považuje za cosi nežádoucího. Při vyhledávání tohoto slova na internetu nejspíš drtivá většina výsledků nabídne radu nebo pomoc, jak se celulitidy zbavit. Nedávná studie expertů z univerzity v americké Georgii ale ukazuje, že celulitida může být lidskému organismu prospěšná. Atlanta 19:37 5. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celulitida je spojená s ukládáním tuku v oblasti boků, stehen a hýždí a převažuje u žen (ilustrační foto) | Zdroj: ČTK

To, že celulitida je spojená s ukládáním tuku je pravda, která se nemění. Studie vědců z Augustské univerzity v americké Georgii to potvrzuje.

Článek publikovaný v půlce prosince ve vědeckém časopisu Diabetes ale ukázal, že tuk, jehož ukládání způsobuje celulitidu, není až tak škodlivý, jak si myslíme. Studie naopak přináší důkazy, že zdraví může prospívat, respektive může chránit organismus před některými nemocemi.

Celulitida je spojená s ukládáním tuku v oblasti boků, stehen a hýždí a převažuje u žen. Právě tento typ tuku pomáhá podle výzkumníkům z Augustské univerzity snižovat riziko mrtvice a demence.

Ochrana proti nemocím

A podkožní tuk spojený s celulitidou navíc může posílit ochranu těla proti dopadům různých zánětlivých onemocnění včetně srdečních. Vědci to zjistili při výzkumu myší. Myší samice s vysokým podílem podkožního tuku totiž podle studie mají menší riziko mozkových zánětů než myší samečci.

Po provedení liposukce, tedy umělého odstranění tuku, přišly samice nejen o podkožní tuk, ale i o jeho zmíněné pozitivní dopady.

Jak přesne to funguje u lidí, to výzkum neukázal, ale jak píše izraelský web Jerusalem Post, dřívější studie naznačují, že podobné protizánětlivé účinky má i ženský pohlavní hormon estrogen.

Kde je hranice toho, co je ještě dobré a co už ne, se vědcům ještě zjistit nepodařilo. Upozorňují ale, že by se jejich závěry neměly vykládat jako obhajoba nabírání váhy. Zkoumali přece jen pouze rozdíl mezi přítomností tohoto tuku na jedné straně, na druhé straně jeho nepřítomnost. Ne množství.

Upozorňují, že zatímco podkožní tuk má zmíněné pozitivní účinky, nadváha a obezita mají přesně opačné dopady, tedy zvyšují riziko demence, mrtvice i srdečních onemocnění.