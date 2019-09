V Česku se šíří černý kašel. Jeho bakterie se mění rychleji než vakcíny, na vině je i vyvanutí imunity

V Česku se šíří černý kašel. Od ledna Státní zdravotní ústav eviduje přes 760 případů, to je víc než za celý loňský rok. Letos by tak nemocných mohlo být podle odhadů epidemiologů nejméně tisíc, informuje Radiožurnál. Riziko nákazy je po spalničkách jedno z nejvyšších. Za nárůstem případů je podobně jako u spalniček vyvanutí imunity po očkování, ale taky to, že bakterie černého kašle se mění rychleji, než se daří vyvíjet nové vakcíny. Praha 19:30 30. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Černý kašel přitom vedle spalniček patří mezi onemocnění, která se snadno šíří (ilustrační foto). | Foto: Mojpe/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

K nejohroženější skupině patří malé děti. Proti nákaze je chrání očkování, které je součástí hexavakcíny. Jenže tu rodiče stále častěji u svých dětí odmítají kvůli obavám, že imunita dítěte na to není dost silná. Podle dětské lékařky Ilony Hülleové je to ale zbytečná obava.

Rodiny vážně nemocných dětí čekají na ranou péči měsíce. Poskytovatelé služby tvrdí, že jim chybí peníze Číst článek

„Ta vakcína je daleko bezpečnější, protože to množství antigenů je podstatně nižší, dříve vakcíny byly daleko agresivnější a přesto ty děti neměly problém,“ sdělila Radiožurnálu.

Jenže podle epidemioložky Kateřiny Fabiánové ze Státního zdravotního ústavu se sice zvýšila bezpečnost vakcíny, ale na úkor její účinnosti. Ta současná dokáže člověka před nákazou ochránit maximálně na 6 let.

„Nebuněčná vakcína chrání proti vlastnímu onemocnění, případně proti toxinu, ale nechrání proti nosičství, tudíž nezabrání tomu, že tomu dotyčnému jedinci se ta bakterie dostane na sliznice a je přenašečem. Proto dochází k výskytu onemocnění možná četnějšímu, než tomu bylo v minulosti,“ doplňuje předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula.

Vývoj bakterie

Řešením by mohla být vakcína, která by obsahovala samotnou bakterii, ale mrtvou a zbavenou látek, které vyvolávají silné reakce. Účinnost současné vakcíny je ale nízká i proto, že se bakterie černého kašle neustále mění.

V Česku přibývá případů černého kašle, letos už onemocnělo téměř 2200 lidí Číst článek

„Vakcinálním tlakem v prostředí došlo ke změně tzv. divokých kmenů. Dochází k tomu, že ta divoká bakterie, co koluje, se liší od vakcinálních kmenů. My v podstatě s vývojem trochu pokulháváme za vývojem bakterie, která je před námi a my kvůli technologickým povinnostem ve vývoji vakcíny nestíháme vývoj bakterie,“ vysvětluje Fabiánová.

Snadné šíření

Černý kašel přitom vedle spalniček patří mezi onemocnění, která se snadno šíří. Třeba jediné nemocné dítě ve třídě nakazí až 90 % spolužáků. V současnosti se šíří hlavně mezi dospělými ve velkých městech. Přeočkovávat je plošně by ale podle Prymuly nemělo smysl.

Češi zanedbávají preventivní prohlídky. Ministerstvo zvažuje pro svědomité pacienty slevu na pojistném Číst článek

„Stejně bychom vyřešili ten problém na čtyři až šest let a pak by ti lidé nebyli imunní. To znamená, že tady asi není smyslem ty lidi co čtyři roky přeočkovávat až do smrti. Vakcína není tak silná, aby zabránila šíření v populaci,“ dodává předseda České vakcinologické společnosti.

Onemocnění ze začátku vypadá jako běžné nachlazení. Pacient může mít zvýšenou teplotu, rýmu a pokašlává. Rozdíl je v tom, že na kašel nepomáhají běžné léky.

„Typické je, že tyto záchvaty kašle, které se opakují, se zhoršují, prohlubují a frekvence může být až 50 × za den. Kašel může zhoršit třeba astma, plicní problémy, ale spíš se bavíme o komplikacích typu zlomení žebra při záchvatu kašle,“ pokračuje Fabiánová.

Černý kašel je možné léčit antibiotiky. V době záchvatu také lékaři doporučují dýchat studený vzduch.