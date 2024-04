Při nákaze se musí více větrat a dezinfikovat, plošný zásah proti černému kašli není třeba, říká Fošum

Za týden přibyl v Česku rekordní počet případů černého kašle. Opatření na celostátní úrovni jsou ale podle ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáše Fošuma zatím nepotřebná. S nárůstem nakažených se zvýšil i zájem o očkování, který je proti loňskému roku už dvojnásobný. „Počet vakcín je dostatečný a jejich distribuce by měla proběhnout v jednotkách dnů,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 0:14 16. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za týden přibyl v Česku rekordní počet případů černého kašle (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Když jsme spolu mluvili přesně před měsícem, říkal jste, že už se blížíme k vrcholu té nemocnosti, k tzv. peaku onemocnění. Jenže jsme o měsíc dál a počet nemocných stále stoupá. Jak si to ministerstvo zdravotnictví a hygienici vysvětlují?

Co se týče epidemiologické situace, jsme úplně v jiném režimu než v historických trendech, a to zejména z důvodu absence respiračních onemocnění, které byly v souvislosti s onemocněním covid-19.

Takže lze říci, že předpoklad úplně není jednoznačný. Pokud bychom se na to podívali z makro pohledu, tak toho peaku pravděpodobně ještě nebylo dosaženo. Pokud se na to ale podíváme z regionálního pohledu, dejme tomu třeba z pohledu jižních Čech, tak tady je vidět, že kulminace je již dosaženo.

Jsou nastavená hygienická opatření účinná, pokud počet nemocných stále stoupá a navíc zrychluje?

V současné době nelze jednoznačně říci, že by byla neúčinná. Sama jste popisovala, že počet osob, co se tedy týče hospitalizovaných pacientů, se pohybuje kolem dvou procent z celkového počtu nakažených. Lze říci, že ve většině případů klinického průběhu probíhá onemocnění relativně nezávažně a standardně ve spojení s vysokou teplotou a nějakým kašlem.

Nechci to v žádném případě podceňovat. Opatření máme nastavená na úrovni krajských hygienických stanic a tzv. epidemiologické bdělosti, v sociálních zařízeních, která byla instruována, i ve školských zařízení. A nejsou protiargumenty k tomu, abychom systém museli přenastavovat.



Zvýšené větrání a dezinfikace

Není tím protiargumentem to, že nemocných stále přibývá a že jich přibývá stále rychleji? Nebo se prostě řídíte tím, kolik lidí skončí v nemocnicích?

Samozřejmě je kritérií více. Co se ale týče závažnosti onemocnění, je pro nás samozřejmě jedním z významných indikátorů právě počet hospitalizovaných osob. Nevychází se pouze z tohoto jednoho konkrétního čísla, ale je to pro nás jeden ze signálů závažnosti klinického průběhu onemocnění.

Pokud bychom se bavili o zhruba 7888 případech, které byly zaznamenané k 14. dubnu, tak v těch dvou procentech hospitalizací máme všechny malé děti a novorozence, u kterých je onemocnění diagnostikováno a jsou hospitalizováni už jen z preventivního důvodu.

Takže lze říct, že tato dvě procenta vychází z celkového počtu hospitalizovaných. Neukazují ale hodnotu, že jsou dané osoby hospitalizovány právě z důvodu klinického a závažného průběhu.

Při jakém počtu případů nebo při jakých kritériích by se uvažovalo o dalších hygienických opatřeních? Mají hygienici a ministerstvo nějaký plán?

Co se týče plošných zásahů, tak není v žádném případě nyní potřeba připravovat plán zásahu na celostátní úrovni. Co se týče regionální úrovně, tak pokud najdeme místo tzv. ohniska, v tom případě krajské hygienické stanice přímo intervenují a zavádějí protiepidemická opatření v konkrétním zařízení.

Pokud bychom se podívali na regionální jednotku, například na konkrétní školu či sociální zařízení, tak by se nařizoval zvýšený hygienický dozor a přistupovalo by se ke specifičtějšímu provozu zařízení. Na celostátní úrovni k tomu ale opravdu není důvod.

Už se to na regionální úrovni někde stalo?

Stalo. Je to běžný mechanismus, kdy kolegové v rámci kraje nastaví v sociálního zařízení ve spolupráci s jeho zřizovatelem a provozovatelem specifický hygienický režim – třeba zvýšenou míru větrání, četnější výměnu vzduchu u vzduchotechnik a zejména zvýšenou frekvenci omývání a dezinfekce kontaktních ploch. Jedná se o standardní přístup jako u jiných respiračních onemocnění.

Vakcín je dostatek

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo, že vakcíny jsou v současné době jen pro těhotné. Pro dospělé má tento týden dorazit asi 100 tisíc vakcín. Kdy je tedy budou moct lékaři pro své pacienty objednat?

To je specifická otázka, u které se držím obecného rámce. Sama jste říkala, že si v průběhu týdne budou moct distributoři od výrobce vakcíny vyzvednout.

Co se týče objednání, lékaři si stále mohou objednávat vakcíny. Nyní je ve frontě několik tisíc vakcín, o kterých víme, že si je lékaři objednali. A až budou na území České republiky, což očekáváme tento týden, budou následně distributory rozváženy.

A možnost objednání bude v rámci dnů nebo týdnů?

Co se týče očkování u těhotných, zde standardně distributor dováží vakcíny podle toho, jak jsou objednané. Například porodnice v pražském Podolí si vakcíny objednávala konkrétně v pátek a dnes byly odvezeny a zítra jsou přímo v zařízení. Takže se bavíme o jednotkách dnů. A co se týče dospělých, tak můžeme zaručit, že se též jedná o jednotky dnů.



Vakcín na očkování a přeočkování dětí je dostatek?

Vakcín k pravidelnému očkování jako očkování v rámci hexavakcíny je dostatek. Co se týče vakcín na přeočkování v pěti, potažmo šesti či deseti letech je opravdu dostatek.

Jak jsme avizovali, prioritou ministerstva ve spolupráci s distributorem bylo zajistit pravidelné očkování pro děti. Do konce roku to zajištěno máme, vakcín je opravdu dostatek a současně jsme v tom meziobdobí zajistili zhruba šest tisíc vakcín pro těhotné.

Dnes máme informace, že kolem dvou tisíc vakcín je vyočkováno, takže pro těhotné stále zůstává ve frontě kolem čtyři tisíc vakcín. Ale jak říkám, tento týden bude tato kohorta doplněna.