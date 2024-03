Černý kašel nejvíce ohrožuje malé děti. Očkování je ochrání, ale musí být zahájeno včas, říká pediatrička

Výskyt onemocnění černým kašlem je nejvyšší za 60 let. Jak se můžeme nákaze bránit? A kdo by se měl nechat preventivně přeočkovat? „Černý kašel se zatím vymýtit nepodařilo, proto se pediatři snaží ochránit nejmenší děti a říkat, že očkování hexavakcínou je potřeba zahájit včas a neoddalovat ho,“ říká v pořadu Dvacet minut Radižurnálu pediatrička a členka výboru Vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 19. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před černým kašlem ochrání děti hexavakcína a přeočkování v pěti a deseti letech (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Také odhadujete, že se výskyt onemocnění černým kašlem blíží vrcholu, jak včera pravil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek?

Takto jednoznačně bych to neřekla, stále ještě mám záchyt pozitivních případů. Týden dva bych tedy ještě vyčkala. Otázkou dalších dnů také nepochybně bude i šíření ostatních respiračních nákaz, protože to situaci stran diagnostiky černého kašle trošku komplikuje.

Podle infektologa motolské nemocnice Milana Trojánka jsou oficiální údaje jen špičkou ledovce. O kolik více může být skutečně nakažených?

Do statistik se dostávají vždycky jenom ty případy, které se podaří diagnostikovat. Nakažených tedy jistě bude více. Hlavním úkolem pediatrů teď aktuálně je být nápomocni rodičům, kteří se jednak dotazují na průběh onemocnění, ale také na to, zda jejich dítě bylo, či nebylo očkované proti tomuto onemocnění.

V České republice platí, že kromě třech dávek hexavakcíny, která obsahuje složku proti černému kašli, se děti očkují v pěti a v deseti letech.

Jak na zprávy o šíření černého kašle reagují podle vaší zkušenosti rodiče dětských pacientů?

Musím potvrdit, že mají určité obavy. Všechny nabádáme k tomu, aby jestli jejich dítě má projevy respiračního onemocnění, tak bez ohledu na to, o jaký typ onemocnění se jedná, by ho měli na nějakou dobu vyloučit z kolektivu a dát tak nejenom pro uzdravení, ale i nám z hlediska možné diagnostiky.

Onemocnění se totiž vyvíjí, a i kdyby to byl černý kašel, pořád se dá do 14 dnů nasadit antibiotika a zabránit tak závažnějšímu průběhu, který u větších dětí znamená déle trvající kašel. Skutečně závažný průběh se týká hlavně novorozenců a kojenců.

Je pravda, že zároveň s černým kašlem se šíří také spalničky, záškrt a tuberkulóza?

Neřekla bych, že se šíří. Záškrt se v posledních několika letech objevuje, ale není to onemocnění, kde bychom se zatím báli významnějšího šíření. V případě tuberkulózy, i když případy nastoupaly, stále patříme mezi země s nejnižší incidencí tohoto onemocnění.

Jestliže mluvíme o spalničkách, tak tam pevně doufám, že naše děti budou očkovány a že se zatím jedná jen o několik případů, které se objevily po pandemické vlně covidu-19, kdy se tolik nešířily kapénkové infekce.

Hexavakcína je potřeba včas

Jaké jsou příčiny vyššího šíření těchto nemocí?

Důvodů je nepochybně více. Víme, že zhruba v pětiletých obdobích se počty případů vždycky o něco zvýší. Černý kašel se zatím vymýtit nepodařilo, proto se pediatři snaží ochránit nejmenší děti a říkat, že očkování hexavakcínou je potřeba zahájit včas a neoddalovat ho.

Očekáváme, že po době, kdy jsme se chránili rouškami a dodržovali bezpečnostní opatření, se některá onemocnění vrátí. Důvodem, že se šíří v tak velkém počtu, může být i aktuální očkovací kalendář u některých skupin, případně používané typy očkovacích látek. Stále ale cílíme na včasnou ochranu těch nejmenších, u nichž víme, že obsažená dávka proti černému kašli ve vakcíně to děti ochrání.

Dá se jednoznačně vyloučit, že svůj podíl má i imigrační vlna zejména z Ukrajiny, jak to udělal včera v televizi šéf resortu?

Nedomnívám se, že by se ukrajinské děti podíleli na tom, proč v Česku aktuálně stoupá počet případů černého kašle. Proočkovanost těchto dětí sice úplně dopodrobna neznáme, ale netroufám si říct, že by jejich proočkovanost byla o něco horší. Vnímám tyto skupiny jako srovnatelné.

Zatím mluvíme o dětech. Pro koho může být nemoc ještě nebezpečná?

Jsem pediatr, a tedy musím mluvit především o dětech. Již bylo řečeno, že hexavakcína děti chrání, musí být ale splněno schéma, tedy děti by měly mít alespoň dvě dávky vakcíny.

Problém to ale je u novorozenců, u kterých nezahajujeme očkování v takto raném období. Cestou, kterou už dneska nabízí mnoho vyspělých států na západ od našich hranic, je ale očkování těhotných matek v posledním trimestru, díky kterému je chráněno i dítě ještě předtím, než bude řádně očkované. Pro tuto myšlenku bychom proto měli udělat maximum.

Letošek, zdá se, bude rekordní. Epidemie černého kašle ale nehrozí...

Myslím si, že je to spíše slovíčkaření, co je, nebo není epidemie. Jestliže si přečteme definici epidemie, tak se už o ní dá hovořit, protože je to otázka nárůstu počtu onemocnění v určitém čase.

Je to také otázka, na jak velkou část populace to budeme přepočítávat, ale pravda je, že počet případů je opravdu vysoký. Na druhé straně je ale proočkovanost populace zatím poměrně dobrá. U hexavakcíny se pohybuje okolo 96 procent, bohužel skoro 10 procent dětí zahajuje očkování později. Rezerva je i ve skupině pěti a desetiletých dětí, tam jsme na hranici 90 procent.

Jak dlouho ještě můžeme vyššímu výskytu tohoto onemocnění čelit?

Týden dva to ještě trvat bude. S teplejším obdobím ale mnoho respiračních nákaz odejde a samozřejmě i přenos černého kašle nebude tak častý jako v chladnějším období roku. Pakliže tedy začne počet případů klesat, to nejhorší budeme mít za sebou.

Proč se mluví o menší účinnosti současných vakcín? Mělo by být zavedeno bezplatné přeočkování proti černému kašli v dospělém věku? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu výše.