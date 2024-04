Případ černého kašle u novorozence už znovu vidět nechcete. Nejlepší obrana je očkování, apeluje lékař

V Česku je nejvíce případů černého kašle od roku 1959, lékaři letos evidují přes 6400 nakažených, přičemž polovina mladších jednoho roku musela být hospitalizována. „Z dřívějška si pamatuji případ pertuse u novorozence a je to věc, kterou kdo někdy viděl, tak už nikdy vidět nechce,“ řekl pro Český rozhlas Plus perinatolog Jiří Vojtěch s tím, že právě novorozenci jsou nejvíce zranitelní a průběh onemocnění u nich může být extrémně závažný. Interview Plus Praha 18:51 12. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkovat by se mělo po 27. týdnu těhotenství, nejpozději pak ve 36. týdnu, aby dítě získalo protilátky ještě v těle matky skrze placentu | Zdroj: Shutterstock

Před zahájením plošné vakcinace se počty případů pohybovaly v desetitisících ročně a týkaly se zejména dětí do deseti let. Díky očkování ale počty nakažených výrazně poklesly a třeba v roce 1989 jich bylo jen asi pět.

Právě nízká proočkovanost je jedním z důvodů současného nárůstu, faktorem je ale také cyklický výskyt onemocnění i zlepšená diagnostika, která od koronavirové pandemie pokročila.

„Očkování je ta nejlepší obrana, protože je to prevence. Pokud se choroba správně rozpozná, tak naštěstí máme dostupná účinná antibiotika, ale některé kmeny té bakterie mají vůči těm běžným rezistenci, což je nebezpečí,“ upozorňuje vedoucí lékař z oddělení rizikového těhotenství Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Poptávku po vakcínách se podle jeho zkušeností zatím daří uspokojovat, jejich nedostatek je ovšem hmatatelný a shánět se je daří jen po menších počtech kusů.

Ve větším množství by očkovací látky pro dospělé měly být dostupné koncem dubna.

Prověřená vakcína

Během pandemie koronaviru se někteří lékaři zdráhali očkovat těhotné ženy – vakcína byla nově vyvinutá a inovativního typu.

Vojtěch zdůrazňuje, že dnes již máme data dokládající, že je bezpečná. A časem prověřená je i vakcína proti černému kašli, která je v různých variantách dostupná od druhé poloviny 20. století.

„U přeočkování dospělých se používá tří nebo čtyřsložková vakcína, která slouží k tomu, aby si imunita vzpomněla na tu bakterii,“ vysvětluje lékař. Přeočkování radí všem těhotným i ženám, které těhotenství plánují.

Očkovat by se mělo po 27. týdnu těhotenství, nejpozději pak ve 36. týdnu, aby dítě získalo protilátky ještě v těle matky skrze placentu. „Jsou i ženy, které to nestihnou, například neseženou vakcínu, ale je to dobrý nápad i později, protože protilátky miminku předá kojením. Navíc naočkovaný dospělý sám neonemocní, takže nemůže nakazit ani své dítě,“ dodává.

Černý kašel se přenáší kapénkami nejčastěji z člověka, jsou prý ale popsány i případy přenosu z kontaminovaných předmětů.

Jen vzácně je přitom průběh onemocnění bezpříznakový. „Každá infekce může být spojena s rizikem předčasného porodu,“ podotýká lékař. Většina pacientek se prý ale vyléčí pomocí antibiotik bez nutnosti hospitalizace.

