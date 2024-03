Lékař: Chrání nás očkovaná většina? Dosud ano, ale teď se prolomila hranice, za kterou se šíří černý kašel

Kašel, zvýšená teplota nebo bolest v krku. To jsou některé z příznaků černého kašle. Česko má letos 3084 případů, nejvíc od roku 1963. Od pondělí do pátku minulého týdne navíc přibylo 810 případů černého kašle, což je letos zatím nejvíce. Chrání ještě populaci očkovaná většina? Podle Štefana Hrunky, praktického lékaře pro děti a dorost, už černý kašel tuhle hranici prolomil, jak uvedl pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 13:18 18. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Černý kašel je nejnebezpečnější pro malé děti (ilustrační foto) | Foto: DPphoto/troyanphoto | Zdroj: Profimedia

Kdo by se z vašeho pohledu měl tedy aktuálně nechat přeočkovat?

Jsem dětský lékař, takže za mě se očkují děti v deseti letech, jak ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) správně řekl, nebo mezi desátým a jedenáctým rokem. A plus malé děti. Ale bohužel jsou odpírači, kteří nechtějí ani ty malinké dětičky nechat očkovat.

Jaké nebezpečí to z vašeho pohledu skýtá? Je to už jenom to, že chodí mezi ostatní populací?

Ano, akorát že oni mají svoji teorii, že tím, že je očkovaná většina, tak oni to nechytnou, což doposud měli částečně výhodu a pravdu. Akorát teď začíná problém, že se prolomila hranice, kdy to ještě chrání všechny ostatní, a v populaci se začíná šířit černý kašel.

Pomohlo by podle vás, kdyby bylo očkování pro dospělé hrazené ze zdravotního pojištění?

Rozhodně ano. Děti jsou očkovány i proti černému kašli ještě v deseti letech. Je to kombinovaná vakcína proti tetanu, záškrtu a černému kašli. Akorát dospělí, kteří se očkují později po deseti až patnácti letech, se očkují už pouze proti tetanu, ale neočkují se proti černému kašli. Takže to by určitě pomohlo.

Josef Pavlovic z Pirátské strany, náměstek ministra zdravotnictví, řekl minulý týden ve vysílání Českého rozhlasu, že černý kašel se v Česku objevuje v pětiletém cyklu. Proč se vrací, když je minimálně část populace očkovaná?

Jestli je to pětiletý cyklus, nevím. Teď poslední roky to přibývá. Ale před dvaceti lety nebo v 90. letech bylo černého kašle minimum. Že by to byl pětiletý cyklus, k tomu nemám indicie nebo informace. Teď posledních pár let sice případů přibývá, ale letos to vypadá, že je jich více, než je běžné.

Očkování těhotných?

Ptám se na úvahy mezi vámi lékaři o důvodech, jestli to může souviset s nižší účinností vakcín nebo s tím, že se změnily vlastnosti původce černého kašle.

Spíš si myslím, že je to nedostatečná proočkovanost dospělých. Plus že se neočkují tak jako v dobách minulých všechny děti bez toho, že si rodiče do toho můžou diktovat. A plus určitě covid nám udělal spoustu negativních věcí. A také chřipkové viry, které jsou v sezoně, oslabí organismy a pak se to šíří lépe na porušených sliznicích dýchacích cest.

Aktuálně se doporučuje očkování těhotným ženám. Jak nám ale řekl epidemiolog Roman Prymula z České vakcinologické společnosti, to je v Česku vnímáno spíš negativně. Je očkování v těhotenství z vašeho pohledu bezpečné?

Je, určitě jsou na to dostatečná data. Očkuje se to a já to aktivně doporučuji, ale spíš svým blízkým, protože nejsem gynekolog. Měl jsem dceru, která byla těhotná, porodila, už byla očkovaná a bylo to bezpečné. Všechno bylo v pořádku a chránila své dítě.

A měly by se očkovat nejenom těhotné ženy, ale i jejich okruh, hlavně babičky, dědečkové budoucího miminka, aby ho chránili v kritickém období čtyř měsíců věku, než je dítě dostatečně zaočkováno.

‚Nejsme na vrcholu‘

Pro koho je černý kašel nejnebezpečnější? Jsou to tradičně zranitelné skupiny, to znamená malé děti, senioři, chroničtí pacienti?

Určitě, ale nejvíc jsou to právě malé děti do toho plus minus půl roku. Nemají protilátky. Dospělí už je mají a velké riziko u nich je, ale ne takové jako u malinkých, tam je to hodně kritické.

Pokud ministr říká, že už se blížíme k vrcholu počtu nakažených černým kašlem, tak kdybychom mohli čekat ubývání počtu nákaz?

Toto určitě není otázka na mě, ale já se obávám, že to ještě nebude končit. Bude to končit později. Ještě podle mě nejsme na vrcholu.