Tři minuty v lékárně. Češi naočkovaní mimo EU si mohou pro certifikát zajet do Drážďan

Michael Durčák je naočkovaný ve Spojených státech, vakcínu Moderna dostal na univerzitě už v lednu. Od května se přitom marně snaží zajistit, aby mu ji v Česku někdo uznal. Naposledy se o to neúspěšně pokoušel v pondělí.

Rozhodl se proto pro alternativní cestu: vyrazil do německých Drážďan, kde vydávání evropských certifikátů nabízí asi 80 lékáren. Jejich seznam je dohledatelný v databázi Sdružení německých lékáren. Podle serveru The Local jich tuto službu nabízí drtivá většina.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nejjednodušší cesta, jak uznat v Česku očkování podané ve Spojených státech, vede do Drážďan. Německé lékárny totiž bez problémů americké doklady uznají. Téma Jakuba Luckého

„Mám sebou pro jistotu i cestovní pas, kdyby mi nechtěli vzít občanku,“ svěřil se Durčák před tím, než dokumenty spolu s očkovací kartičkou vydanou americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) předloží lékárnici.

Zadání do systému trvalo nakonec pouhé tři minuty. Nebylo ani nutné se prokazovat žádným dokumentem navíc, jak v případě vakcinace v USA žádá české ministerstvo zdravotnictví. „Řešil jsem to tři měsíce. A přitom bylo mnohem jednodušší zajet si do Drážďan,“ žasl Durčák.

Německé podmínky pro uznání očkování jsou jednoduché. Musí jít o vakcínu, která schválila Evropská léková agentura (EMA) a na dokumentu musí být důležité údaje jako jméno očkovaného nebo číslo šarže vakcíny. Výsledný dokument s QR kódem, který je papírovou verzí evropského covid pasu, přitom není problém nahrát ani do české aplikace Tečka.

Věřím, že to funguje

V Česku by měli občanům naočkovaným ve vybraných mimoevropských zemích uznávat mimo jiné praktičtí lékaři. To ale v praxi podle informací Radiožurnálu stále nefunguje. Ani ve čtvrtek se několika Čechům nezávisle na sobě nepodařilo nechat si své očkování z ciziny uznat. Šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka si navíc nemyslí, že by ověřování listin měli dělat praktičtí lékaři.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO ale problém v uznávání vakcín nevidí. „Já pevně věřím, že to funguje. Nemám informace, že by to byl nějaký zásadnější problém,“ řekl Radiožurnálu.

Podle něj ale nemusí uznávat očkování jen praktičtí lékaři, dokážou to i jiní poskytovatelé zdravotních služeb. „Nemáme jinou možnost, jak to řešit,“ dodal Vojtěch.

Na téma nerovného uznávání vakcín upozornil Radiožurnál už na začátku června. Ministerstvo zdravotnictví uznávání vakcinačních certifikátů Čechů naočkovaných v zahraničí několikrát odložilo, nyní ho od 12. července umožňuje pro 13 mimoevropských zemí.

Certifikáty ze Srbska, Izraele nebo Velké Británie uznává přímo, u 10 dalších států, mezi které patří i Spojené státy americké, je nutné zažádat si o certifikát Evropské unie.