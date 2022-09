Jednoduché zákroky se může každý naučit, říká Jukl z Červeného kříže

Uč se první pomoc po celý život. To je letošním mottem Světového dne první pomoci. Vyhlašuje ho Mezinárodní červený kříž. Včasná a správně poskytnutá první pomoc je přitom v prvních minutách po úrazu nebo nehodě zásadní. „Chceme upozornit na to, že učit první pomoc se může začít kdokoliv,“ objasňuje prezident Českého červeného kříže Marek Jukl. ranní interview Praha 22:00 10. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český červený kříž v Liberci opět pořádá kurzy pro dobrovolníky - pečovatele | Foto: Tomáš Mařas | Zdroj: Český rozhlas

Umí se Češi zachovat v kritických okamžicích? Má většina z nich alespoň základní povědomí o první pomoci?

Umí se Češi zachovat v kritických okamžicích? Má většina z nich alespoň základní povědomí o první pomoci?

Průzkumů byla celá řada s různými výsledky. Bohužel ukazovaly, že rozhodnout se poskytnout první pomoc je schopna a ochotna spíše menšina z nás.

Čím to je? Záleží na tom, zda jsem u nehody sám, nebo zda je nás tam víc?

Samozřejmě může hrát roli i to, pokud je tam lidí víc. Mnohdy každý čeká, že začne někdo další ze skupinky. Ale spíše si myslím, že to je určitá nejistota, lidé si nejsou jisti, jestli by to udělali správně.

Ale chci říct, že je lepší vždycky alespoň jakýkoliv pokus o poskytnutí pomoci než nedělat vůbec nic. Když máte člověka v bezvědomí, tak pokud se mu nezprůchodní včas dýchací cesty, tak do příjezdu odborné pomoci by bylo pozdě. Jde o velmi jednoduché zákroky, které se opravdu může každý naučit. Potom jde o to nebát se a skutečně to udělat.

