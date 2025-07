Červený kříž zapojil do svých kurzů první pomoci virtuální realitu. Díky brýlím je nácvik realistický

Každý má moc pomoct. S tímto heslem Český červený kříž spouští novou podobu kurzů první pomoci. Zájemci se s pomocí virtuální reality naučí, jak správně rozpoznat bezvědomí, špatné dýchání a jak správně resuscitovat. Zároveň si to právě díky virtuální realitě bezpečně vyzkouší v realistických situacích. Včasná první pomoc může zachránit život a Český červený kříž chce dostupnost kurzů rozšířit po celém Česku. Praha 16:30 27. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K samotnému kurzu jsou potřeba jen brýle na virtuální realitu a figurína | Foto: Jakub Vik | Zdroj: Český rozhlas

„Kurz má celkem tři hodiny, v rámci kterých vás zkušení lektoři provedou celými základy první pomoci u základní neodkladné resuscitace. Od zajištění bezpečnosti na místě nehody po příchod k tomu poraněnému, přes provedení záklonu hlavy až k samotné resuscitaci,“ popisuje vedoucí projektu kurzů ve virtuální realitě Marek Chalupecký.

K samotnému kurzu jsou potřeba jen brýle na virtuální realitu a figurína. „Trénink ve virtuální realitě je rozdělen nejprve na nácvik hloubky stlačení a později i na frekvenci stlačování. Obě ty dovednosti skloubíte dohromady,“ popisuje.

„Lidé odchází z kurzu s tím, že se o něco lépe dokážou rozhodovat v těchto krizových situacích pod tlakem. Virtuální realita má obrovskou výhodu v tom, že nám umožní izolovat dotyčného od okolního prostředí a vytvořit uzavřený tréninkový prostor, který je především bezpečný. Takže přidaná hodnota je opravdu obrovská,“ vyzdvihuje Chalupecký.

Zájemci se s pomocí virtuální reality naučí, jak správně rozpoznat bezvědomí, špatné dýchání a jak správně resuscitovat | Foto: Jakub Vik | Zdroj: Český rozhlas

A jasně podle něj hovoří i statistiky. „Ta čísla jsou poměrně děsivá a alarmující. V dnešní době je bohužel málokdo schopen efektivně poskytnout první pomoc. Případů, se kterými se můžete setkat, ať už v provozu na pozemních komunikacích anebo velmi často ve svém osobním životě, není mnoho. Bývají hodně vážné a mají i vážné následky, pakliže není poskytnuta efektivně a včas pomoc,“ vysvětluje.

A kde mohou zájemci kurzem projít? „Aktuálně školíme v Praze a ve Frýdku-Místku. V nejbližší době plánujeme školit i v Jablonci nad Nisou a rádi bychom kurz dostali i do co nejvíce měst po celé České republice. Já si myslím, že v nejbližší době je asi reálné zhruba osm měst do konce roku,“ dodává mluvčí Českého Červeného kříže Lenka Stříteská. Třeba v Praze je nejbližší kurz k dispozici 19. srpna.