Devět z deseti Čechů ví, že alkohol škodí. Přesto pijí, nejvíc v létě a v prosinci, ukázal výzkum

O škodlivosti alkoholu mají lidé čím dál více informací. Přesto po sklence sahá drtivá většina Čechů. Nejčastěji pijí alkohol v letních měsících a během prosince. Nejen tuto informaci přinesl výzkum odborníků na závislosti z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Adiktologové se v online výzkumu, který probíhal v roce 2021 a kterého se zúčastnilo více než 800 respondentů, zaměřovali na to, jak se Češi staví k alkoholu v běžném životě. Praha 18:06 4. dubna 2022

Jedním výsledků výzkumu je, že s přicházejícím víkendem sahají lidé po sklence častěji. V pátek a v sobotu holdují častěji alkoholu nejen mladí lidé, ale i respondenti mezi 25 až 54 lety.

„Mladí lidé pijí hlavně v pátek a v sobotu, což souvisí s jejich pracovními povinnostmi. Senioři, kteří pijí ve srovnání s dalšími věkovými skupinami méně, to mají rovnoměrněji rozložené. Souvisí to s tím, že rytmus jejich týdne trh práce tolik neurčuje,“ říká Miroslav Barták z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Pokud jde o typy alkoholických nápojů, nejvíce se pije pivo a víno. Z ‚tvrdého‘ alkoholu má více lidí zkušenost s likéry, slivovicí a „tuzemákem“ než s vodkou, whisky a fernetem. S výjimkou likérů, šumivého vína a červeného vína konzumují všechny druhy alkoholu ve větší míře muži.

Ani smutek nezapíjejte

Vědci se respondentů ptali také na to, proč po alkoholu sahají. Nejčastěji je to z důvodů sociálních, tedy při nejrůznějších oslavách, společenských setkáních nebo svátcích. Hodně se pije nejen na Silvestra, ale například i o blížících se Velikonocích.

„Pak jsou tu důvody konformní. To je často velmi důležité pro mladé uživatele, kteří pijí také proto, že je to v jejich sociálním prostředí zvykem a vystavili by se řekněme zesměšňování, pokud by alkohol nepili,“ dodává adiktolog Barták.

Lidé často pijí i proto, že mají nějaké trápení – ať už jde o úzkost, stres nebo obyčejný smutek. Řešit splíny alkoholem ale odborníci nedoporučují. Jednak proto, že je to nebezpečné, ale také proto, že s čistou hlavou se problémy řeší mnohem lépe.

Každodenní pití je problém

To, že alkohol zdraví škodí, už prokázalo mnoho vědeckých studií.

Podle aktuálního průzkumu si to uvědomuje devět z deseti respondentů. Informovanost o tom, že alkohol nám rozhodně neprospívá, roste, ale málokdo je ochoten abstinovat.

Adiktologové proto doporučují zaměřit se alespoň na snižování rizika.

„Důležité je nepít nadměrné dávky alkoholu a minimálně dva dny v týdnu vynechat alkohol úplně. Každodenní pití bych rozhodně nedoporučoval,“ radí Miroslav Barták z Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

