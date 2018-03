Češi přesolují. Riskují vysoký krevní tlak, infarkt nebo mozkovou mrtvici. Jak změnit jídelníček?

Tušíte, kolik soli každý den sníte? Podle ministerstva zdravotnictví zkonzumují Češi denně okolo 15 gramů této pochutiny. Světová zdravotnická organizace přitom doporučuje spotřebu omezit jen na pět gramů soli za den. Právě tento týden na to upozorňuje celosvětová osvětová kampaň. Glosa Praha 18:37 18. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednou z cest je omezit konzumaci slaných potravin | Foto: Werner Weisser | Zdroj: Pixabay

Patříte k těm, co si rádi trochu víc přisolí polívčičku? Nebo snad dokonce k takovým ignorantům, kteří hned jak nafasují talíř s jídlem, tak, aniž by vůbec ochutnali jaké to je, rovnou se natáhnou po slánce, pepřence a už to tam ládují podtlakem? Tak já vám zkazím radost: To je špatně!

Přemíra soli sice není tak nebezpečná jako přemíra cukrů, ale stejně dost škodí. Většina obyvatel Česka solí dvakrát až třikrát víc, než je zdrávo. Vysoká spotřeba soli má za následek růst krevního tlaku, vyšší riziko srdečního infarktu, mozkové mrtvice a cévních chorob. Vyšší spotřeba soli vyvolává žízeň a zvyšuje chuť na slazené nápoje, přispívá tedy nepřímo i ke zvyšování hmotnosti.

Kampaň 5 cest k 5 gramům

Pokud by se podařilo snížit spotřebu soli denně na pět gramů na osobu, globálně by se zabránilo asi jednomu a půl miliónu úmrtí na nemoci srdce a cév. Tuto neděli končí celosvětová kampaň, do které se zapojila i Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Má podtitul pět cest k pěti gramům a nabízí pět způsobů, jak snížit konzumaci soli.

Každý z nás může doma ve své rodině, postupně měnit stravovací a nákupní zvyklosti. Omezit konzumaci sušených, konzervovaných a nakládaných potravin, neboť zde sůl funguje jako konzervant a je jí v takových výrobcích velké množství. Omezit konzumaci slaných potravin jako jsou třeba uzeniny, slané pochutiny, chipsy různé lupínky apod.

Vyhnout se můžete také potravinám, na kterých je sůl viditelná, například solené pivní rohlíky, housky, preclíky či krekry. Nepoužívat průmyslově vyráběné kořenící směsi, protože obsahují velký podíl soli. Postupně snižovat obsah soli v e všech pokrmech a nahrazovat sůl přirozeným kořením, zeleninou či bylinkami.

Pět cest k pěti gramům: Vzdělávat obyvatelstvo o nebezpečí vysokého příjmu soli. Informovat kolik soli je v různých potravinách. Zapojit výrobce a motivovat je k redukci obsahu soli všude tam, kde je to technologicky únosné. Trvat na označování potravin, na uvádění výživových hodnot, aby se spotřebitelé mohli kvalifikovaně rozhodnout co si dají do pusy. Motivovat vedoucí a kuchaře školních a závodních kuchyní, aby nabízeli pokrmy s nižším obsahem soli.