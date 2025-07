České lázně se potýkají s nedostatkem lékařů, sester i fyzioterapeutů. Nejhorší je situace v pohraničí

Některým lázním v Česku stále chybí zaměstnanci. Nejčastěji vypisují inzeráty na zdravotní sestry, fyzioterapeuty nebo číšníky a servírky. Nejhorší situace je podle Svazu léčebných lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. Lidé totiž odchází za prací do zahraničí. V Mariánských Lázních chybí hlavně lékaři, sestry a fyzioterapeti, řekl to Českému rozhlasu Karlovy Vary ředitel společnosti Karel Kalivoda. Mariánské Lázně 14:00 22. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lázně v příhraničních regionech se potýkají s úbytkem personálu (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Dominik Mach, fyzioterapeut v centrálních Lázních, ve společnosti Léčebné Lázně Mariánské Lázně, se práci fyzioterapeuta věnuje už 12 let.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o nedostatku lázeňských pracovníků

„Pocházím ze Slovenska, sem jsem chtěl na rok, ale zjistil jsem, že Mariánské Lázně mají velký potenciál. Z hlediska nových projektů a inovací. Zjistil jsem, že ta práce mě tady momentálně baví. Tady v lázních jsem od roku 2016 a neumím si představit, že bych odtud odešel,“ popisuje.

V Mariánských Lázních chybí hlavně lékaři, sestry a nejvíc už zmínění fyzioterapeuti, kteří jsou potřeba například v novém rehabilitačním centru, říká generální ředitel společnosti Léčebné Lázně Mariánské Lázně Karel Kalivoda.

2:59 V Mariánských Lázních pomáhá Anna, jediný masážní robot v Česku Číst článek

„Můžeme diskutovat, co je tou příčinou. Samozřejmě je tady hodně lázeňských hotelů, ale také tady není žádná vzdělávací instituce, která by je připravovala. Teď začal první ročník v Karlových Varech. Zaplaťpánbůh, ale ještě pořád nejsou na trhu práce k dispozici,“ říká Kalivoda. A dodává, že by v léčebném středisku uplatnili i další servírky a číšníky.

Kolik zaměstnává celkem lidí? „Na hlavní pracovní poměr máme 570 zaměstnanců a k tomu zhruba ještě 10 procent máme na pozicích agenturních pracovníků, kteří zajišťují primárně úklid veřejných prostor, společných prostor a léčebných oddělení.“

Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy chybí nejvíc personálu v příhraničí, třeba v Karlovarském kraji. I tak ale není situace natolik kritická, že by muselo docházet k omezování provozu.

2:30 Už za šest týdnů po výměně kloubu odkládají pacienti berle. Pomáhá jim nový program třeboňských lázní Číst článek

„Řada lázní přijímá spoustu racionalizačních opatření. A tak to, co se nám před pár lety zdálo jako nemožné, tak dneska se zvládá efektivně i s menším počtem lidí,“ vysvětluje Bláha.

V budoucnu pomůžou stroje

V souvislosti s chybějícím personálem může nastat v budoucnu i to, že lidskou ruku nahradí technika.

„Myslím si, že se budou víc a víc rozevírat nůžky mezi tím, co je lázeňská plnohodnotná rehabilitace, léčení a doplňkovými wellnessovými a relaxačními pobyty, ve kterých budou lidské ruce nahrazovány nejrůznějšími relaxačními a rehabilitačními prostředky jako jsou vany. Viděli jsme dokonce masážního robota v Mariánských Lázních. Řada těch přístrojů a programů dneska má potenciál lidskou práci nahradit,“ doplňuje Bláha.

Taky ve Františkových Lázních chybí personál. Lázně by potřebovaly přijmout asi 30 nových zaměstnanců, a to napříč profesemi, využívají proto agenturní pracovníky nebo brigádníky.