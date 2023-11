V akutních případech by někdo přesčas odsloužil, říká ředitel nemocnice o výpovědích z přesčasů

Od prosince bude v nemocnicích chybět prostor na tisíce ambulantních návštěv a stovky operací. A to z důvodu výpovědí z přesčasů, kterou podalo více než 6100 lékařů. S výrazným omezením počítá třeba Nemocnice Jihlava. „Naší výhradní odpovědností je zajistit zdravotní služby na lůžku a neodkladné zdravotní služby na lůžku, tam je naše role nezastupitelná,“ řekl pro Radiožurnál ředitel nemocnice Lukáš Velev. Rozhovor Praha 13:41 21. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prioritou budou neodkladné stavy, děti a pacienti s nádorovým onemocněním, nemocnice si vzájemně vypomohou | Foto: skeeze | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Jak bude nedostatek sloužících lékařů vypadat v praxi? Konkrétně ve vaší nemocnici už obvoláváte pacienty a rušíte jejich zákroky a vyšetření?

Budeme s tím muset začít, čekáme ale ještě na výsledek dnešního jednání, byť ta očekávání nejsou vysoká. Bude to vypadat tak, že se nemocnice, která bude v personálním nedostatku, bude soustředit na to, v čem je její role v systému zdravotní péče nezastupitelná. To je poskytování zdravotních služeb na lůžku, a to zejména těch neodkladných.

Podle čeho budete vybírat, koho se to omezení péče dotkne? Komu zavoláte, že se zákrok ruší?

Podle naší kapacity, personálních možností a samozřejmě podle naléhavosti stavu. Prioritou číslo jedna jsou neodkladné stavy, které určitě musíme zajistit. Budeme se snažit a doufám, že se to podaří, nijak výrazně neodkládat zdravotní služby pacientům s nádorovými onemocněními. Další prioritou jsou pak děti, a pokud bude prostor, tak se budeme snažit ošetřit i pacienty s elektivní, tedy plánovanou péčí.

V pondělí od zástupců mladých lékařů zaznělo, že rozpisy na prosinec už v nemocnicích mají a jsou dost napjaté. Co se stane, když někdo z lékařů onemocní? Bude i pak možné zajistit akutní péči, nebo i ta se bude omezovat?

Tohle je složité i v normálním provozu, v tom nepřetržitém je ta situace samozřejmě složitější. Já osobně očekávám, že by v takovém případě někdo z kolegů byl ochoten úplně netrvat na dodržení přesčasové doby. Cílem těch protestů není nezajistit péči o pacienty, ale upozornit na dlouhodobě neudržitelnou situaci v nemocnicích.

Konkrétně v nemocnici Jihlava dali výpověď z přesčasů mimo jiné všichni pediatři a lékaři z ARO. Co bude tedy s pacienty, kteří budou potřebovat akutní zákrok, když nebude k dispozici žádný lékař? Může se to stát?

To by se stát nemělo, dovolím si říct, že se to stát nesmí, to je naše výhradní zodpovědnost. Teď musíme zajistit to, v čem je naše role nezastupitelná, to znamená poskytování zdravotních služeb na lůžku, kde jsme pro okres Jihlava výhradním poskytovatelem. Budeme spíše omezovat ambulantní služby, kde jsme naopak jedním z poskytovatelů a často těch příslušných odborníků je více mimo nemocnici.

Není řešením spolupracovat s nedalekými nemocnicemi, kde třeba tolik protestních výpovědí z přesčasů lékaři nepodali?

Pokud by nastalo riziko neposkytnutí neodkladné péče, tak jsme na tom domluveni. U plánované péče k tomu, minimálně na prosinec, není zásadní důvod. Myslím si, že nemocnice mají svůj plánovaný program, který máme všichni hodně napjatý. Těžko by se asi hledalo místo pro elektivní péči.

Už jsme připomněli, že lékaři s ministerstvem zdravotnictví dál jednají. Zatím to tak nevypadá, ale co by se stalo, kdyby si takzvaně ,plácli‘? Obnovili byste dosavadní režim, nebo ten prosincový plán už nejde vzít zpět?

Je to dohoda zaměstnanců a zaměstnavatele, takže ten prosincový plán jde vzít zpět. Já jsem už v říjnu zadal pokyn všem klinikám, aby rozepsaly dva typy služeb, jeden s využitím přesčasů a druhý nepřetržitý, tedy bez využití přesčasové práce. To znamená, že jsme připraveni na obě varianty.

Zákonným problémem ale je, že zaměstnanec se má dozvědět o rozpisu služeb minimálně čtrnáct dní dopředu. Tam by to tedy teď bylo závislé na souhlasu zaměstnanců, ale já jsem přesvědčen, že by určitě souhlasili.