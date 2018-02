Chřipková epidemie je v plném proudu. Domácí CRP testy dokážou nemoc odhalit díky kapce krve

Chřipková epidemie v Česku nekončí. Doktoři dál hlásí skoro dva tisíce nemocných na sto tisíc lidí. V řadě nemocnic po celé republice navíc stále platí zákaz návštěv a ordinace praktických lékařů jsou zaplněné pacienty. Pokud se necítíte dobře, ale nechcete se v čekárně od někoho nakazit, může vám pomoct takzvaný CRP test. To je metoda, díky které si doma z kapky krve zjistíte, jestli je vaše onemocnění virového nebo bakteriální původu. Praha 12:27 19. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chřipka (ilustrační foto) | Foto: Reuters

„Pokud člověk nechce v období chřipkové epidemie vysedávat v ordinaci a pokud se necítí dobře, tak si pro orientaci ten test může provést. Má to být takový pomocník k tomu, jestli je potřeba k lékaři zajít,“ řekl Radiožurnálu prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba. Dodává ale, že výsledek testu je vždy orientační.

„Nedá se z toho testu určit, co konkrétně vám je. Je to pouze indikátor toho, že máte v krvi více C-reaktivního proteinu, a pokud je vyšší než doporučená hodnota, samozřejmě byste měli jít do ordinace k lékaři nechat se objednat na podrobnější vyšetření, kdy bude z krve analyzováno daleko víc složek,“ řekl dále Chudoba.

Zkušenosti s domácím CRP testem má 32letá Michala z Plzně. Ta ale říká, že se raději s rodinou nechávají testovat přímo u lékaře. „Párkrát jsme využili nákup CRP testu v lékárně, abychom nemuseli chodit k lékaři a vyzkoušeli si, jaký bude výsledek. Tenkrát nám ale výsledek moc nepomohl, protože to bylo takové hraniční pásmo, jestli antibiotika jo, nebo ne,“ popsala své zkušenosti Michala.

Lucie z Prahy říká, že si test pořídila kvůli svým dětem. „Zkoušela jsem si pořídit CRP test proto, abych případně s nemocným dítětem nemusela cestovat k lékaři. Když jsem otevřela balení a viděla návod k použití, tak jsem neměla pocit, že bych to v domácích podmínkách zvládla, aby to bylo průkazné.“

'Hrubě orientační'

Praktičtí lékaři pro děti i dospělé říkají, že test sice může pomoct, ale třeba podle pediatričky Hany Cabrnochové jen samotná hodnota CRP ke stanovení diagnózy nestačí.

„Jsou také situace u dětí, kdy může být vysoká hodnota, ale neznamená to automaticky, že dítě bude potřebovat podávat antibiotika,“ vysvětluje Radiožurnálu Cabrnochová. „Existují i takové vzácnější onemocnění imunitního systému, kdy dojde ke zvýšení této hladiny. Řeč je o syndromu recidivujících horeček u dětí a tyto děti při takovém nálezu antibiotika nevyžadují,“ upřesnila.

Podle Cabrnochové by měli rodiče, pokud je stav dítěte vážnější a nejde o obyčejné nachlazení, vždy navštívit dětského lékaře. Praktický lékař pro dospělé Václav Šmatlák říká, že domácí testy jsou jen hrubě orientační.

„Dejme tomu do 2. nebo 3. dne může mít nějaký význam pro orientaci pacienta. Jinak to žádný význam samozřejmě nemá, protože není důležitá jenom absolutní hladina CRP, kterou si naměříme. Záleží na tom, kolik dnů to trvá, je třeba posoudit celkové klinické příznaky pacienta,“ objasnil Šmatlák. Do třetího dne podle něj může mít CRP test smysl, jinak ale doporučuje navštívit lékaře.

Letošní rekordní zájem

Česká lékárnická komora uvádí, že nejčastěji se domácí CRP testy prodávají právě v období chřipek. Více je lidé kupují ve velkých městech. Například lékárna Dr. Max jich od začátku letošního roku prodala téměř 1500 kusů.

„Za poslední čtyři roky zaznamenáváme nejvyšší zájem o domácí CRP testy právě letos. Zájem je bezkonkurenčně nejvyšší v Brně, kde za necelé první dva měsíce překročil prodej sto kusů, jinde jsou to jednotky, maximálně desítky,“ přiblížil pro Radiožurnál mluvčí prodejen Dr. Max Michal Petrov.

Cena domácích CRP testů se pohybuje okolo pár set korun.