Očkování proti koronaviru nejspíš čeká i děti nad pět let. Česko už objednalo vakcíny

V Česku se nejspíš budou moct nechat očkovat i děti starší pěti let. Ve vysílání CNN Prima News to v pořadu Partie řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ten upřesnil, že očkovací látka od společnosti Pfizer a BioNTech by byla slabší než ta pro dospělé.

