Potratů v Česku ubývá. Podle lékařů lidé těhotenství více plánují, rodí se tak ale méně dětí

„Šla jsem na běžnou kontrolu, po prvním trimestru se chodí na velký ultrazvuk, žádné problémy jsem neměla, nic mi nebylo. Přišla jsem k doktorovi a ten zjistil, že miminku už nebije srdíčko a že už je to asi týden, co se to stalo,“ vypráví Kateřina z Liberce, která při druhém těhotenství prodělala takzvaný zamlklý potrat.

Hned druhý den šla na zákrok, při němž jí lékaři plod z dělohy odstranili. Proč se to stalo, do dneška neví. Důvodů ale může být řada.

„Nejčastější příčinou je, že zárodek není schopen dalšího vývoje, není to embryo, které se může dál vyvíjet a v určité fázi přestane růst a potratí se. Méně časté příčiny jsou závažné onemocnění matky, infekt, působení škodlivin, ale to jsou raritní případy,“ popisuje Radiožurnálu předseda gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.

Rizika pozdního těhotenství

Podle Pavla Caldy z Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze to není tak výjimečné.

„Až 20 procent těhotenství, která jsou diagnostikována, může skončit v prvních 12-13 týdnech neúspěchem. A to je přirozené, tomu se říká těhotenský ledovec, kdy se má na mysli, že jen špička toho ledovce dopadne dobře,“ vysvětluje.

Zamlklých těhotenství a samovolných potratů je v Česku ročně hlášených kolem 14 tisíc. Do budoucna by jich ale mohlo přibývat s tím, jak se zvyšuje průměrný věk matek, který je teď kolem 30 let. Pětina žen totiž rodí po 35. roku věku.

„Čím je žena starší, tím je častější výskyt chromozomálních poruch, které souvisí s dělením zárodku, a to je závislé na věku. Takže u žen kolem 40 let už je jednoprocentní riziko, že plod bude mít chromozomální poruchu. To je vysoké číslo, které může souviset s neúspěchem v prvních měsících těhotenství,“ upozorňuje Calda.

Jak zachovat populaci

Čeho ale naopak ubývá, jsou umělé potraty. Tedy takové, kdy se žena rozhodne těhotenství ukončit dobrovolně. Loni jich bylo zhruba 18 300, to je o skoro čtyři tisíce méně než před pěti lety. Důvody doplňuje předseda gynekologů Vladimír Dvořák.

„Určitě jedno z toho je i to, že více těch těhotenství je plánovaných a snad i lidé se chovají zodpovědněji.“

Na umělý potrat většinou chodí ženy v pozdějším věku, náctileté jsou spíš výjimky. „Máme problém s pokročilejšími třicátnicemi, které se touto otázkou přestanou zabývat a bohužel i ony mohou nechtěně přijít do jiného stavu, což je potřeba stále opakovat a a preventivně se snažit zabránit tomu, pokud dítě nechtějí,“ říká gynekolog a porodník Calda.

Tím, že ženy odkládají a pečlivěji plánují těhotenství, sice ubývá umělých potratů, na druhou stranu to ale podle Caldy vede k tomu, že mají dětí málo. Loni na jednu ženu podle dat Českého statistického úřadu připadalo 1,7 dítěte. Pro zachování populace by ale byly potřeba minimálně dvě.