Ukrajinky na útěku v Česku přivedly na svět několik dětí. VZP zatím zaregistrovala přes 73 000 běženců

Ukrajinští běženci do Česka přicházejí vyčerpaní, někteří nachlazení, ale třeba i s dlouhodobým zdravotním problémem. V asistenčních centrech jim pomáhají záchranáři, připravení jsou i lékaři v ordinacích a nemocnicích. Jen Všeobecná zdravotní pojišťovna zatím zaregistrovala přes 73 tisíc běženců. Zdravotní péči mají jako státní pojištěnci zdarma. Nápor nemocnice nepozorují. Starají se teď hlavně o ty uprchlíky, kteří potřebují akutní péči. Praha 23:05 9. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Všeobecná zdravotní pojišťovna zatím zaregistrovala přes 73 tisíc běženců | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je vidět, že ty ženy jsou vystresované. Mají za sebou dlouhou cestu, která je často přerušovaná nejrůznějšími překážkami,“ sdílí své zkušenosti s péčí o těhotné, které utekly z Ukrajiny, porodník Antonín Pařízek z pražské porodnice U Apolináře.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Jany Karasové

První uprchlické miminko se tam narodilo 1. března. Teď už je jich několik.

Další desítky těhotných žen v porodnici prošly podrobným vyšetřením. Z Ukrajiny totiž často utíkají bez zdravotnické dokumentace.

„Často neznáme týden těhotenství, musíme organizovat ultrazvukové vyšetření a co nejblíže se přiblížit datu porodu,“ vysvětluje Pařízek pro Radiožurnál.

I přes náročnou komunikaci v cizím jazyce, už do porodnice dorazilo první poděkování. „V pátek nám přišla taková hezká zpráva, že ty ženy jsou spokojené, že nám děkují za přístup,“ říká.

Městská nemocnice v Jilemnici hlásí, že v pátek se u nich narodil malý Adam. Maminka na sál dorazila přímo z krajského asistenčního centra. O několik těhotných z Ukrajiny se starají taky v Městské nemocnici v Ostravě.

Onkologická péče

Středočeské krajské nemocnice zaregistrovaly nejmíň 15 těhotných uprchlic před porodem. Lékaři ale pomohli i dalším lidem, kteří uprchli z Ukrajiny.

Mladé Ukrajinky našly práci ve Zlíně. Pomáhají v lesoparku u vily Tomáše Bati Číst článek

„Většinou to byly virózy či - v jednotkách případů - třeba angíny. Věc, která se prolíná celou republikou, a to jsou zejména rozléčení lidé v onkologické léčbě. Kde prostě je nutné, aby ta léčba pokračovala. Tam to řešíme de facto hned na krajských asistenčních místech,“ popisuje náměstek středočeské hejtmanky Pavel Pavlík z ODS.

Pokračování onkologické péče už několika rodinám zařizují třeba v pražské Fakultní nemocnici Motol.

„Spíš bude větší nápor na tu dětskou část, jelikož jsme největší dětská nemocnice a je tady hodně dětí. Takže na onkologii už se hlásí rodiny, které mají rozléčené děti na Ukrajině a chtějí tady v léčbě pokračovat. Jsme s nimi v kontaktu a řešíme to, co nejrychleji to jde,“ popisuje mluvčí Pavlína Danková.

S komunikací s uprchlíky nemocnicím pomáhají speciální kartičky i ukrajinští zaměstnanci. Nemocnicím se už taky hlásí zdravotní sestry a lékařky, které z Ukrajiny utekly v posledních dnech a chtěly by dál ve zdravotnictví pracovat.