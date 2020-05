Čeští vědci potvrdili účinnost vakcíny proti lymské borelióze. Přípravek je v léčbě stoprocentně úspěšný

Výzkum v českobudějovickém Biologickém centru Akademie věd České republiky se přiblížil dokončení vývoje vakcíny proti lymské borelióze. Vědcům se podařilo otestovat látku, z níž by se vakcína mohla vyrábět. Přípravek je podle nich v léčbě stoprocentně úspěšný. Informuje o tom Česká televize. Výsledky byly publikovány na začátku května v odborném časopisu NPJ Vaccines. České Budějovice 12:41 27. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko ročně eviduje přibližně čtyři tisíce případů lymské boreliózy (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

„První vakcína na lymskou boreliózu byla založena na povrchovém proteinu borelií v klíštěti, označovaném OspA. Byla to jednoduchá molekula, která měla řadu vedlejších účinků, zabírala jen na jeden druh borelie a byla použitelná jen v Americe, kde se tento druh borelie v klíšťatech vyskytuje,“ uvedl parazitolog Radek Šíma z Biologického centra.

Přípravek byl vyvinut americkým farmaceutickým koncernem Sanofi. Ten následně vybral český Parazitologický ústav Biologického centra Akademie věd, aby v jeho výzkumu pokračoval. Vědci následně testováním látky na myších prokázali její stoprocentní účinnosti i na evropském klíštěti.

„Tato nová struktura umožňuje imunitnímu systému rychle a spolehlivě rozeznat cizorodou látku v těle a vytvořit si proti ní protilátky. Je to vakcína proti přenosu borelií, zafunguje velmi brzy, hned když borelie přecházejí z klíštěte do člověka,“ řekl Radek Šíma České televizi. Nyní tak záleží na koncernu Sanofi, jestli investuje do studie a připraví vakcínu pro trh.

Lymská borelióza je infekční onemocnění, jejímž prvním příznakem je červená skvrna s blednoucím středem v okolí přisátí klíštěte. Může se projevovat také horečkou, bolestí svalů či únavou. Státní zdravotní ústav v Česku ročně eviduje přibližně čtyři tisíce případů této nemoci.

Onemocnění, které není přenosné z člověka na člověka, se léčí antibiotiky. Pokud zůstává neléčeno, postihuje nervovou soustavu, srdce či klouby. Na rozdíl od druhé významné nemoci přenášené klíšťaty, klíšťové encefalitidy, se proti lymské borelióze zatím nelze nechat očkovat.

