Česku chybí jeden z účinných léků na řídnutí kostí. ‚Výrazně by snížil riziko zlomenin,‘ míní doktor

Láme páteř, zápěstí i krčky stehenních kostí. Dokáže i zabít. Osteoporóza, tedy řídnutí kostí, trápí v Česku 800 tisíc lidí. Podle statistik už je to dokonce druhé nejčastější onemocnění po cukrovce. Léčí se ale jen zlomek postižených. Část lidí o své chorobě neví, pro další zase nejsou vhodné léky. Praha 16:22 3. února 2025

Některým lidem vitamíny a vápník nestačí. Aby se jim nezačaly drolit kosti, musí jim lékaři nasadit léky. Jednou z variant jsou bisfosfonáty, které rozklad kostí potlačují. Podle Víta Zikána ze Všeobecné fakultní nemocnice se ale dá použít i určitý druh hormonálních léků.

Bisfosfonáty dokážou riziko četných zlomenin a invalidity oddálit i o 15 let, popisuje Vít Zikán ze Všeobecné fakultní nemocnice

Ty jsou dobré hlavně pro mladé ženy, nebo pro takové, které jsou ohrožené ještě i dalšími nemocemi. Neskončí díky tomu v invalidním důchodu. V Česku ale tyto léky prý k dispozici nejsou.

„V současné době nejsou v České republice k dispozici, což je škoda. Víme totiž, že by významně snížily riziko prvních zlomenin, jako jsou obratlové zlomeniny. Také výrazně snižují riziko karcinomu prsu, takže by to pro řadu žen mělo i tento benefit,“ vysvětluje Zikán.

Na Slovensku, v Německu nebo Rakousku je přitom podle Zikána mají. Tyto léky totiž dokážou riziko četných zlomenin a invalidity oddálit i o 15 let. U některých lidí dokonce zlomeniny potlačí úplně. „To by Česku i výrazně snížilo následné náklady na léčbu zlomenin, které jsou každý rok odhadovány zhruba na čtyři miliardy,“ připomíná Zikán.

Jeho slova potvrzuje i místopředseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu Richard Pikner. Zmíněné léky už podle něj chybí na trhu sedm let. Firmy se sem přestaly vozit v okamžiku, když jim Státní ústav pro kontrolu léčiv snížil úhrady téměř o polovinu. Tedy na zhruba 480 korun za balení.

„Společnost pro metabolická onemocnění skeletu vyvinula už několikrát úsilí i ve spolupráci s pojišťovnou a s ministerstvem lék vrátit na trh – poslední byl v minulém roce. Oslovili jsme opět firmy a zeptali se, za jakých podmínek by to byly ochotny jej sem dovážet a ani jedna to nepřislíbila,“ říká Pikner.

To potvrzuje i jeden z výrobců – společnost Teva. Podle její mluvčí Diany Madaraszové se dovoz léku do Česka firmě za současných podmínek nevyplatí. Státní ústav pro kontrolu léčiv, který úhrady přípravkům stanovil, proto teď po sedmi letech slibuje změnu. Podle mluvčí Jitky Zinke začne o možném návratu léku ve spolupráci s lékaři znovu jednat.

Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová dodala, že VZP mezitím alespoň rozšířila řady lékařů, kteří mohou některé z léčiv předepisovat. „VZP iniciovala, aby třeba například bisfosfonáty mohly osteoporotickým pacientům předepisovat přímo jejich ošetřující praktičtí lékaři,“ upozorňuje Plívová.

Léky na osteoporózu totiž potřebuje stále víc lidí. Ukazuje to i preventivní program včasného záchytu této nemoci, který Všeobecná zdravotní pojišťovna spustila zhruba před rokem a půl. Lékaři se v rámci něj snaží zachytit pacienty co nejdříve, aby byla léčba úspěšnější a levnější. Výsledkem podle Plívové je, že se osteoporóza odhalí u každého pátého vyšetřeného.