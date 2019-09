Světová zdravotnická organizace doporučuje zvýšit kompetence českých sester a doktorů

Čeští praktičtí lékaři by měli mít podle Světové zdravotnické organizace (WHO) více kompetencí. Některé by se mohly přenést také na zdravotní sestry, které s nimi pracují. V tiskové zprávě o jednání zástupců zemí visegrádské čtyřky a WHO na ministerstvu zdravotnictví o tom informovala Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Praha 18:15 19. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sídlo organizace v Ženevě. | Foto: WHO, P. Virot

Slovensko, Polsko, Maďarsko a Česko (V4) se shodně potýkají s nedostatkem lékařů a zdravotních sester. Podle odborníků by měl 85 procent zdravotních problémů pacienta vyřešit praktický lékař, deset procent ambulantní specialista a pět procent nemocnice, které nedostatkem sester trpí nejvíc.

WHO doporučuje vytvořit týmy primární péče, v nichž by větší roli hrály zdravotní sestry, které by získaly nové kompetence. „V jiných státech je běžné, aby sestry například předepisovaly zdravotnické pomůcky, jako jsou inkontinenční pleny,“ uvedl předseda Pracovní skupiny venkovského lékařství společnosti David Halata.

Podle něj v Česku chybí systém pro vzdělávání sester, které budou působit v ordinaci praktického lékaře. „Drtivá většina sester se školí v nemocnicích. Tam se ale v oblasti primární péče nemohou dostatečně vzdělat,“ dodal.

‚Bez změny přijde kolaps‘

Společnost řeší také neochotu praktických lékařů otevírat nebo přebírat praxe ve venkovských oblastech. „Nedostatek lidských zdrojů v primární péči je problém, který netrápí pouze nás, ale i naše sousední státy. Naše programy dokážou část lékařů namotivovat, a především mapují terén. Bez systémové změny ovšem kolaps primární péče neodvrátí,“ uvedl předseda společnosti Svatopluk Býma.

Například v projektu Go Rural si mohou studenti vyzkoušet dlouhodobou stáž v některé z venkovských ordinací. Z průzkumu mezi českými lékaři vyplývá, že zvýšení platů není dostatečnou motivací k otevření venkovské praxe. Zásadnější jsou kvalitní školy v místě bydliště a vhodná práce pro jejich partnera. Podle společnosti se musí zapojit i stát nebo obce a vyjít budoucímu lékaři vstříc. Některé už nabízejí pronájem ordinace za symbolické nájemné nebo obecní byt.