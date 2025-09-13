‚Chceme udělat z dětí hvězdy.‘ Zdravotní klauni pomáhají malým pacientům překonat těžká období
Cirkus Paciento má za sebou zastávku v Hamzově léčebně v Luži. Kombinací kouzelnických triků a artistických čísel pomáhá pacientům překonat často složité období, kdy je trápí pochroumané zdraví. „Chceme udělat z dětí hvězdu. To je náš sen a zatím se daří,“ říká pro Český rohlas Pardubice zdravotní klaunka Zuzana Vodičková.
Zdravotní klaunka vypočítává, s čím vším by se dalo v cirkuse vystupovat. „Teď dám na vybranou z tyček,“ popisuje a hned ukazuje postup při roztáčení talířů a dodává, že jí osobně vždy pomůže zatnout půlky. „Vždycky když zatnu půlky, tak se mi podaří dát tyčku do toho středu,“ ukazuje Vodičková.
Postupně začnou všichni roztáčet své talíře, ale není to tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát a stále mi talíř padá z tyčky. „Nezatnul jste půlky,“ směje se zdravotní klaunka.
Smysl akce
Jak hrát v rukavicích na ukulele? Klauni pomáhají v nemocnicích dětem i během pandemie koronaviru
Číst článek
Nic se nemá přehánět, po třech pokusech si dáme malou pauzu a Vodičková se rozvypráví o zdravotních klaunech. „My do toho jdeme hlavně s tím udělat z dětí hvězdu. To je náš sen a zatím se daří,“ vyjasňuje své plány Vodičková.
Děti si na setkáních s klauny navzájem fandí, tleskají si a učí se podpoře. „Hlavně tady máme společnou radost a chceme si to pořádně užít,“ popisuje Vodičková setkání s klauny.
Podpora z hlediště
Vrcholem setkáních je veřejné vystoupení. „Diváci nám ukážou, že se to nelíbí jenom nám, ale i jim,“ vypráví klaunka o vystoupeních pro veřejnost a dodává, že děti se cítí jako hvězdy. „Lidé nám tleskají a fandí nám a my víme, že jsme to dokázali.“
Děti ukazují, že potlesk si zaslouží. Třeba Martin dokáže nejenom talíř na tyčce roztočit, ale i ho udržet na hlavě. „Umím třeba ještě žonglovat, ale nejradši mám flowerstick,“ popisuje Martin a hned chce svoje dovednosti ukázat v praxi.
„Elá, hop,“ hází Martin flowerstickem (střapatou tyčkou) a když se mu jeho kousek povede, ohlásí Vodičková blížící se konec. „Potrenujte si s čím chcete a pak vás bude čekat speciální Líďova rozcvička.“