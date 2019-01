Česko je na hranici chřipkové epidemie. ‚Počet nakažených dále poroste,‘ varují zdravotníci

Nemocných chřipkou v Česku stále přibývá, a to ve všech krajích. Už brzy by mohla být vyhlášená plošná epidemie. Aktuálně je průměrně 1 447 nemocných na 100 tisíc obyvatel, oproti minulému týdnu je to čtvrtinový nárůst. Hranice pro epidemii je 1500. „Počet pacientů s akutními respiračními infekcemi dál poroste,“ předpovídá Martina Havlíčková ze Státního zdravotního ústavu.

