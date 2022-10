Podle epidemiologů se blíží silná vlna nákazy chřipky. Zájem o vakcínu má zlepšit nová osvětová kampaň

Lékaři znovu očkují proti chřipce. K dispozici letos mají asi milion vakcín, tedy zhruba stejně jako loni. Český rozhlas to zjistil od výrobců, kteří je do Česka dodávají. Epidemiologové tentokrát očekávají silnou vlnu nákazy – očkovat by se tak měli hlavně senioři a rizikoví pacienti s chronickými nemocemi. Zájem o vakcínu je ale v Česku dlouhodobě hluboko pod doporučením Světové zdravotnické organizace – zlepšit to má nová informační kampaň Praha 9:58 2. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V rizikové populaci se nechává očkovat asi čtvrtina lidí, podle doporučení Světové zdravotnické organizace by to mělo být 75 % (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Animace, spoty v rozhlasovém vysílání i na internetu, letáky v ordinacích. Tak vypadá kampaň na podporu očkování proti chřipce, přibližuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová: „Kampaň bude realizována do konce listopadu, zejména v online prostoru formou bannerové reklamy a animace na YouTube kanálu a dále také v rádiu formou krátkého spotu. Součástí je také webová stránka o chřipce a očkování www.ockovani-chripka.cz.“

Kampaň, na které se kromě zdravotního ústavu podílí mimo jiné i ministerstvo zdravotnictví, se snaží zvýšit povědomí o chřipce a zájem o očkování. Ten je v Česku dlouhodobě nízký, podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky, čísla očkování sice rostou, republika se ale nachází na 7 %, které jsou podle něj nedostatečné.

„Není to ale o tom, že by praktičtí lékaři nechtěli očkovat, že by neměli kapacity, je to prostě o tom, že česká veřejnost z nějakého důvodu nemá k očkování proti chřipce kladný vztah. Důkazem je proočkovanost zdravotnického personálu, která je také dramaticky nižší než v ostatních zemích. To znamená, měli bychom pátrat po příčině a snažit se ji odstranit,“ dodává.

V rizikové populaci se nechává očkovat asi čtvrtina lidí, podle doporučení Světové zdravotnické organizace by to mělo být 75 %. A ani letos se lékaři v ordinacích nesetkávají s davy zájemců – paradoxně za to může i očkování proti Covidu-19, myslí si praktická lékařka z Prahy Ludmila Bezdíčková. „Lidem to přijde moc vakcín najednou, vzbuzuje to nejistotu, je třeba o tom víc komunikovat,“ vysvětluje.

Chřipka i covid

Lidé se můžou nechat očkovat proti chřipce a Covidu-19 současně, jen by měli injekci dostat do dvou různých míst. Pokud chtějí jít na každou vakcínu zvlášť, přednost by měla podle České vakcinologické společnosti dostat dávka proti koronaviru a zhruba za 14 dnů můžou zájemci přijít i na očkování proti chřipce.

Seniorům a chronicky nemocným ho letos lékaři obzvlášť doporučují. Očekávají totiž silnou chřipkovou epidemii, informuje Bohumil Seifert ze Společnosti všeobecného lékařství: „Jednak proto, že populace není promořena, protože se hygienicky a protiepidemicky chovala v minulých letech. Většinou chřipka kopíruje na severní polokouli to, co se stalo na jižní a v Austrálii proběhla poměrně těžká vlna“

Ta byla nejhorší za posledních 5 let. V Česku by podle odhadů epidemiologů mohla chřipka kulminovat začátkem příštího roku.

„Chřipka představuje významnou zátěž i pro zcela zdravé dospělé jedince, průměrná doba pracovní neschopnosti trvá 14 dní. Nejčastěji chřipkou onemocní děti v kolektivních zařízeních, které ji pak šíří na dospělou populaci. Nejvhodnější doba pro očkování je před začátkem chřipkové sezóny v období říjen až prosinec. Imunita po očkování přetrvává 6 měsíců až 1 rok,“ vysvětluje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.

K dispozici je letos přes milion dávek vakcíny, podobně jako v loňském roce. Podle odhadů výrobců a praktických lékařů loni zamířilo asi 150 tisíc nespotřebovaných dávek do spaloven nebezpečného odpadu.