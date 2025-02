Chřipková epidemie bude nějakou dobu pokračovat. Oproti minulým ale zvlášť dlouhá není, říká expert

Chřipková epidemie trvá už několik týdnů a počty nemocných zatím klesají jen mírně. Podle Státního zdravotního ústavu nyní na každých 100 000 obyvatel připadá přes 2000 nemocných, problémy přetrvávají hlavně u dospělých. „Letos je jedině překvapivé to, že máme souběhy dvou typů chřipky A i B, které jsou mimochodem oba obsaženy ve vakcínách,“ říká pro Radiožurnál hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze Petr Smejkal. Rozhovor Praha 10:49 19. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Epidemiolog Petr Smejkal | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč je letošní chřipková epidemie tak dlouhá a úporná?

Ale ona není zas tak dlouhá, že by se vymykala z těch předchozích. To se nám možná zdá. Je v ní několik zajímavostí, oproti minulým chřipkovým epidemiím ale nijak zvlášť dlouhá není a ještě bude nějakou dobu pokračovat.

Ta doba i nástup je celkem standardní, ona se každý rok lehce posouvá do jara. Možná nás překvapuje, že ještě koncem února i začátkem března určitě budou případy, ale to zas není nic úplně extra dlouhého.

Čím je tedy současná epidemie chřipky výjimečná, překvapivá?

Letos je jedině překvapivé to, že máme souběhy dvou typů chřipky A i B, které jsou mimochodem oba obsaženy ve vakcínách, ke kterým jsme tolik vyzývali.

Většinou chřipka typu B přichází po chřipce A, ale to může být čtenářům úplně jedno, protože to klinicky ani nerozeznáme. Rozeznáme to testem. Příznaky jsou v podstatě úplně stejné. To je asi jediné, co bych řekl, že se trošku vymyká.

Nákaza se šíří hlavně mezi dospělými, nakažených dětí podle statistik ubývá. Čím to je?

To je také celkem normální, protože u dětí to začíná. Víte, že děti mají kontaktů přece jenom nejvíc a jejich hygienické návyky – kdo má děti, ví, že jsou trošku jiné než u dospělých, teda aspoň u některých.

Děti to většinou rozjedou, když to tak řeknu, a potom se to přenese na ty dospělejší, čili to, že to stoupá ve věkové skupině 25 až 65, také není úplně nic překvapivého a není to úplně ta nejrizikovější skupina, o které se potom bojíme nemocnosti nebo zátěže nemocnic.

‚Byla to chřipka‘

Od podzimu kvůli závažnému průběhu chřipky zemřelo v nemocnicích více než 60 lidí. O jaké šlo pacienty? Byli třeba oslabeni nějakými dalšími nemocemi?

Jenom pozor, i počet testovaných lidí, kteří zemřeli na chřipku, je opravdu to, kdy je jasná příčinná souvislost chřipka. Nejsou to třeba pacienti jenom s respiračním onemocněním nebo chřipkovou pneumonií, chřipkovým zápalem plic, to mohou být i pacienti s akutním infarktem myokardu nebo se selháním srdce.

Zapomíná se, že chřipka není jenom patogen pro dýchací cesty a žádný jiný systém v těle nepostihuje. Čili to jsou ty dokazatelné, zřejmě vykazatelné případy, ale spousta lidí zemře v souvislosti s chřipkou. Spousta lidí může zemřít na bakteriální zápal plic, kdy na začátku byla chřipka, a pak se přidala a uzavře to třeba bakteriální pneumonie.

Tohle je bohužel – nechci říct špička ledovce, ale rozhodně menší čísla, než kolik lidí opravdu v souvislosti s chřipkou zemře. I to číslo nemocných je určitě vyšší a s tím souvisí, že číslo nakažených je daleko vyšší, než co vidíme ve statistikách.

Vy jste připomněl, že teď jsou aktivní oba dva kmeny chřipky. S horečkami teď zůstávají doma i lidé, kteří se předtím nechali očkovat proti chřipce, byť vakcíny by měli být účinné na oba druhy. Jak je to možné, že po vakcinaci přece jenom chřipka přijde?

A já se na to vždycky zeptám: „Víte, že to byla chřipka?“ Spousta lidí říká: „Já mám chřipku,“ ale já říkám: „A měli jste test, že víte, že to je chřipka? Není to jiná virová respiračních nákaza?“ Respiračních virů je spousta, a to v téhle chvíli není covid.

Máme ještě respirační syncytiální virus, máme jiné koronaviry, máme adenoviry, můžu jmenovat další, takže klinicky diagnostikovat chřipku bez testu se dá velmi obtížně. Ano, pokud člověka opravdu bolí celé tělo, nemůže vstát z postele, má horečku 39, bolí ho hlava, kašle, pak by se dalo říct, že to může být chřipka, ale jisté to určitě není.

Mimochodem, tohle je bohužel důvod, proč spousta lidí třeba odmítá to očkování, protože říká: „Já jsem dostal chřipku po očkování.“ Ale ona to nebyla chřipka.