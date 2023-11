Epidemie může přijít. ‚Má smysl se očkovat, braní vitaminů moc účinné není,‘ říká lékařka

Pozorujete i vy v ordinaci nárůst lidí s chřipkou a nachlazením?

S pravou chřipkou čili influenzou jsme zatím u nás v ordinaci pacienta neměli. Celkově v Česku jsou to jednotky případů, ale již mi kolegové, kteří třeba testují antigenními testy hlásili, že v minulém týdnu jednotlivý případ zachytili. Ale zatím se tady ta pravá chřipka v nějaké vyšší míře ještě nešíří.

Braní vitamínů je přeceňováno, lepší je dobře spát, pohybovat se na čerstvém vzduchu, zdravě se stravovat, říká praktická lékařka Ludmila Bezdíčková.

Sledujeme ale nárůst respiračních onemocnění způsobených jinými viry. Podle Národní referenční laboratoře pro virová onemocnění ve Státním zdravotním ústavu jsou to především rhinoviry a viry parainfluenzy, ale velkou část infekcí tvoří pořád covid-19.

A když už má někdo příznaky chřipky či nachlazení, kdy by měl jít k lékaři a přestat se léčit doma sám?

Myslím si, že každý pacient by to měl posoudit sám podle toho, jak se cítí, jak je rizikový, jaké choroby má a zda sám vyhodnotí situaci jako takovou, že by jí rád s lékařem konzultoval. Není úplně nutné to rozlišovat a ani to není možné do detailu přesně říct.

Ale řekněme, pokud horečka trvá déle než tři dny a je vyšší než 38 stupňů Celsia. Pokud pacient pociťuje dušnost, bolesti na hrudníku nebo se přidruží nějaké jiné závažné příznaky. Také v případě seniorů, tam je dobré vyšetření příliš neodkládat, protože pokud je to covid, tak stále máme k dispozici antivirotika.

Na konci minulého roku počty nakažených překročily i takzvaný epidemický práh. Hrozí něco takového i letos?

Myslím si, že reálně hrozí, protože chřipková epidemie na severní polokouli do jisté míry koresponduje s výskytem chřipky na jižní polokouli a tam letos epidemie byla silná, takže si myslím, že lze předpokládat, že i u nás se chřipková epidemie vyskytne.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví také výrazně přibývá i lidí s covidem-19. Vnímáte to také?

Ano, máme v podstatě každý den jednotky případů pacientů s covidem-19, kteří přijdou do ordinace většinou s příznaky respirační infekce, kterou nelze na první pohled odlišit od jiné virózy, a potom jim vyjde pozitivní antigenní test na covid-19. Další část pacientů nám volá, s těmi konzultujeme jejich stav na dálku.

Dobře spát a pohybovat se

Jak je to teď vůbec se zájmem o očkování jak proti covidu, tak proti chřipce? Má ještě význam se proti chřipce v tomto období očkovat?

Určitě má smysl očkovat se proti oběma infekcím. Proti covidu-19 je to skutečně za pět minut dvanáct, protože nyní tady to onemocnění cirkuluje. Nicméně ti, kteří ho v posledních několika měsících ještě neprodělali, mohou svoji imunitu stále posílit právě očkováním.

Silně je to doporučeno zejména seniorům a chronicky nemocným pacientům. A co se týká chřipky, tak tam je právě vhodný čas třeba až do konce prosince. To onemocnění se tady v tuto chvíli nevyskytuje ve velké míře, a tak ještě ty citlivé jedince, ale vlastně i všechny ostatní můžeme ochránit očkováním.

Povězte ještě, jak obecně posílit imunitu. Stačí třeba brát vitaminy, nebo je potřeba dělat ještě něco jiného, aby se nám to všechno vyhnulo?

Ono to braní vitaminů moc účinné není. Obecně se dá říct, že je velmi přeceňováno. Asi to nejlepší, co můžeme udělat, je dobře spát, sportovat, pohybovat se na čerstvém vzduchu nebo se zdravě stravovat.

Také je třeba se starat se o svá chronická onemocnění, navštěvovat lékaře a užívat správně léky, které nám doporučí tak, aby byla například cukrovka kompenzovaná nebo vysoký krevní tlak dobře zaléčený a podobně. To úplně stačí.