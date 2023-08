Chůze je sexy. Přidejte si k denní chůzi dvacet procent, i to pomůže, radí lékař

Jen čtyři tisíce kroků stačí k tomu, aby se snížilo riziko předčasného úmrtí, a pouhých 2300 prospěje srdci a cévám – to tvrdí tým z Lékařské univerzity v Lodži a americké Univerzity Johnse Hopkinse. Ještě před několika lety bylo ale ideálním číslem 10 000 kroků, čili zhruba sedm kilometrů denně. Jak to tedy je? Poslechněte si rozhovor s primářem II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Alešem Linhartem. Praha 19:26 12. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chůze - výlet | Zdroj: Pexels | CC0 1.0

Dlouho se říkalo, že pro udržení dobré kondice bychom měli ujít deset tisíc kroků denně. Máme tento údaj zapomenout?

Vůbec ne. Deset tisíc kroků je krásná hranice, kam bychom se všichni měli chtít dostat, protože tam křivka spojená s rizikem kardiovaskulárních úmrtí a dokonce celkového úmrtí klesá velice strmě.

Ale pro většinu z nás je to bohužel trochu královská rada. Spousta lidí na ujití sedmi kilometrů denně zkrátka nemá čas. A samozřejmě jsou tací, kteří to ani nejsou schopni fyzicky ujít. Čili ta hranice je trošičku magickým marketingovým zaokrouhleným číslem.

Každý by se měl snažit ujít tolik, kolik zvládá, na co má čas. A bohužel ta studie, o které jste mluvil, je interpretována trochu nešťastně i samotnými autory. Ta čísla jsou tak strašně nízká, že neodpovídají vlastně ani jejím samotným výsledkům.

Hrozně to zjednodušili a je to škoda, protože čísla čtyři tisíce a dva a půl tisíce odpovídají opravdu té nejhorší skupině, kterou srovnávali s jinými skupinami. To byli pacienti, kteří na tom opravdu nebyli dobře – často starší lidé s velkými riziky.

Takže ta nízká čísla raději zapomenout a držet se těch deseti tisíců.

Já si myslím, že je dobré si říci, čeho jsme schopni. Pro někoho může být čtyři tisíce kroků docela velká meta a pro mladého, zdravého, statného je to naopak skutečně zanedbatelný počet. Každý z nás by si optimálně měl stanovit, jak chodí běžně, a zkusit přidat deset, patnáct, dvacet procent.

Mně se daleko víc líbí studie, která byla nedávno uveřejněna, také původem ze Spojených států, která říká, že stačí ujít dvakrát třikrát týdně nad 8 tisíc kroků. Nemusíme to dělat každý den a to mně přijde jako rada, která je pro spoustu z nás daleko více přijatelná. Takže snažme se aspoň párkrát týdně opravdu ujít delší vzdálenost, to může fungovat stejně dobře a stejně kvalitně.

Jak důležitá je chůze pro lidský organismus? Co se vlastně při chůzi v těle odehrává?

Chůze je pro nás přirozený pohyb a je ohromně důležitá, protože rozpohybujeme svaly, zrychlíme metabolismus, spalujeme kalorie a přitom si neničíme pohybový aparát jako při některých pohybových aktivitách, kterými se snažíme rychle zhubnout nebo dosáhnout velmi výrazných fyzických úspěchů.

Chůze má ještě spoustu dopadů nad rámec srdečně-cévní problematiky. Víme třeba, že ti, kteří chodí víc, mají nižší riziko rakoviny. Snižuje se riziko rakoviny tlustého střeva, ale dokonce i rakovin prsou u žen. To jsou věci, o kterých se málo mluví, je to škoda. Chůze je v tomhle směru velmi atraktivní.

A je důležitý styl chůze? Třeba to, jak rychle chodíme nebo jak jsme vzpřímení?

Samozřejmě že ortopedické problémy si můžeme přivodit i chůzí. Zdravá chůze má určitý ideál a je dobré se k němu blížit. Rychlost chůze také hraje roli. Čím rychleji chodíme, tím větší efekt to na oběhový aparát má.

Stejně jako potřebujeme přizpůsobit šaty na míru každému z nás, tak bychom si měli říct, že tady vůbec neplatí, že jedna velikost je dobrá pro všechny. Pro ty z nás, kteří máme nějaký handicap, trpíme cukrovkou nebo neuropatickými potížemi, je potřeba se třeba i poradit se svým lékařem, abychom si nezhoršili nějaký problém. Ale ti, kteří jsou zdraví, většinou chodí docela dobře.

Chůze by měla být považována za něco, co je opravdu sexy, co není nudná aktivita, na kterou nazíráme jako na něco, co patří někam do minulého století.