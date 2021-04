Káva, kouř, parfémy i zkažené jídlo. Některým lidem po covidu se změnilo vnímání pachů

Řada pacientů má problémy s čichem i několik týdnů poté, co prodělala koronavirus. Pro ně zřídili odborníci z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na konci loňského roku poradnu pro poruchy čichu po covidu. Zatím ji využilo více než 250 lidí, informovala v úterý mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Na 60 z nich pak lékaři pozvali na vyšetření. Brno 12:52 27. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řada pacientů má problémy s čichem i několik týdnů poté, co prodělala koronavirus (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay | CC0 Public Domain,©

Poradna zatím funguje pouze na bázi e-mailové komunikace a je určená pro pacienty, kteří prodělali nemoc covid-19 a i čtyři až šest týdnů poté mají stále poruchy čichu.

„V této elektronické formě již poradnu oslovilo více než 250 pacientů, z toho jsme nakonec k endoskopickým a dalším vyšetřením pozvali přes 60 z nich,“ řekla primářka Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice u svaté Anny v Brně Pavla Urbánková.

Problémem není jen úplná nebo téměř úplná ztráta čichu, ale také „změna vnímání čichových vjemů“.

„Často je uváděna káva, setkáváme se také se změnou vnímání cigaretového kouře. Lidé cítí spáleninu a kouř, i když nemají ve svém okolí žádný zdroj tohoto pachu. Jako velký problém také udávají, že nevnímají své tělesné pachy a nelibě nesou některé umělé vůně typu parfémy, nerozeznají zápach zkaženého jídla a podobně,“ dodala Urbánková.

Většině lidí, kteří během covidu ztratí čich, se obvykle vrací do 14 dnů až tří týdnů. Poměrně velké skupině pacientů to ale trvá déle a trvá to až do dva měsíce. Asi pěti procentům lidí se podle Lipovské nevrací vůbec nebo jen minimálně.

Lékaři ale nemůžou ztrátu čichu léčit přímo a ordinují pouze podpůrné prostředky, jako jsou vitaminy, minerály i čichový trénink. Ten má podle Urbánkové velký vliv, je ale potřeba trpělivost.