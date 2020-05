Jednou za měsíc si zapálí každý třetí. Ke kouření mladistvých přispívají sociální sítě či influenceři

Třetina českých dětí od 15 do 16 let kouří cigarety minimálně jednou za měsíc. A stále častěji užívají ty elektronické. Ukazují to data studie ESPAD. Dětských kuřáků dlouhodobě ubývá, každý den si loni zapálila desetina dětí od 15 do 16 let. Před dvaceti lety to bylo podle studie třikrát tolik. Na kouření mladých lidí se letos zaměřil Den bez tabáku. Praha 20:08 31. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednou za měsíc si zapálí každý třetí. Kouření mezi mladistvými přesto dlouhodobě ubývá. Ilustrační foto | Foto: Fotoservis Evropského parlamentu

„Bylo to asi pod nátlakem skupinky od nás ze školy, kteří se mě do toho dlouho snažili přemluvit, a já jsem jednou podlehla. Myslím si, že většina lidí to má stejně jako já, že lidi okolo kouří, tak se k tomu tímhle způsobem dostanou,“ popisuje Radiožurnálu šestnáctiletá kuřačka z Prahy, která chtěla zůstat v anonymitě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Vojtěcha Tomáška

Kouřit začala v prvním ročníku na střední škole a přiznává, že už několikrát chtěla přestat.

„Vždycky po každé krabičce jsem si říkala, že už toho nechám, ale nějak jsem se dostala k tomu, že jsem si koupila další. Myslím, že to nevyšlo, protože je to taková skupinová aktivita. Když je někde banda kamarádů, tak si prostě každý zapálí a jen tak tam stát je takové hloupé,“ dodává.

Marketing

Vliv kolektivu vidí jako jeden z důvodů, proč mladí lidé s kouřením začínají, i Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Upozorňuje ale, že největší vliv má marketing tabákových společností.

Tabákový byznys: Češi kupují víc výrobků na zahřívaný tabák, spotřeba klasických cigaret klesá Číst článek

„Kdyby cigarety neměly podporu marketingu a reklamy, tak by asi nikdo nekouřil, protože si neumím představit, že první cigareta by byla příjemný zážitek. V zásadě výrobci cigaret musí dostat své zákazníky do závislosti dřív, než dostanou rozum. Soudnost se vytváří kolem patnáctého roku,“ vysvětluje.

Marketing proto podle Králíkové cílí na zážitky: „Je to spojení určité značky cigaret s image nějakých hezkých zážitků, většinou rizikových, protože děti se rády chovají rizikově.“

Sociální sítě a influenceři

Kuřáků běžných cigaret dlouhodobě ubývá, e-cigarety ale kouří o polovinu více dětí než v roce 2016. Tabákové společnosti využívají nové strategie, například spolupráci s influencery na sociálních sítích. Ti produkty doporučují na svých soukromých profilech a ne každý pozná, že jde o reklamu.

Covid proti cigaretám. V Británii přestaly kvůli pandemii kouřit stovky tisíc lidí, tvrdí průzkum Číst článek

„Influencer, tedy nějaká veřejně známá osobnost, která je pro děti z nějakých důvodů zajímavá, se s tím výrobkem vyfotí, mluví o tom, jak je to skvělé, o kolik je to třeba lepší než klasické cigarety. A tím u dětí začíná vznikat povědomí, že je to něco, co je cool, co ony chtějí mít taky. Postupně s tím začínají více a více experimentovat,“ upozorňuje prezident České koalice proti tabáku Lukáš Kohoutek

V prevenci kouření má pomoct i rodina. „Základ je v rodině. My víme, že pokud rodiče nekouří, tak má dítě výrazně menší pravděpodobnost, že z něj bude kuřák. V kuřáckých rodinách jsou děti riziku, že budou samy kuřáky, vystaveny až s pětkrát větší pravděpodobností,“ dodává Kohoutek.

V Česku podle výzkumu Státního zdravotního ústavu kouří čtvrtina populace starší patnácti let, tedy zhruba dva a čtvrt milionu lidí. Ještě v roce 2012 to byla téměř třetina obyvatel. Klasické cigarety vyzkoušela zhruba polovina školáků už před svými sedmnáctými narozeninami.