Děti ve Spojených státech používají příliš mnoho zubní pasty, tvrdí studie

Americké děti používají při čištění zubů příliš mnoho pasty. Vystavují se tak nebezpečí, že budou mít v pozdějším věku skvrnité zuby. Varování obsahuje zpráva vládního Střediska pro kontrolu nemocí a prevenci. Odhadem 40 procent dětí ve věku od tří do šesti let používá nadměrné množství zubní pasty.

Američtí experti podle Střediska pro kontrolu nemocí a prevenci doporučují, aby děti na kartáček z tuby vytlačily objem pasty zhruba o velikosti hrášku.

Místo toho podle průzkumu pokrývají plochu kartáčku z poloviny nebo i celou. Důvodem může být fakt, že dětská zubní pasta je sladká.

Každý člověk starší dvou let by si měl čistit zuby dvakrát denně. Děti do tří let by měly použít množství pasty v objemu rýžového zrna, do šesti let o velikosti hrášku.

„Neměly by to polykat jako laskominu, rodiče by o množství pasty měli mít přehled,“ uvedla ve zprávě střediska dětská zubařka Mary Hayesová.

Zubní pasty většinou obsahují fluorid, jehož nadměrné užití v dětském věku může vyvolat takzvanou zubní fluorózu, nežádoucí zabarvení zubů, upozorňují američtí vědci. Podle dřívějších studií postihuje až dvě pětiny amerických dětí.

Podle výzkumu střediska si v USA dvakrát denně čistí zuby 60 procent dětí. Pětina dětí z bělošských a afroamerických rodin a třetina dětí z rodin hispánských si v raném mládí nečistí zuby vůbec.