Očkovat děti proti koronaviru? Doporučení platí především pro ty s chronickým onemocněním i nadváhou

Horší průběh covidu hrozí pouze malé skupině dětí, uvádí odborníci. Doporučují, aby rodiče nechali očkovat děti, které trpí chronickým onemocněním. Ministerstvo zdravotnictví chce pověřit očkováním menších dětí hlavně dětské lékaře. Očkovat však budou i vybrané nemocnice a to jenom vakcínami Pfizer/BionTech, které schválila Evropská léková agentura, zaznělo v pátečním speciálu Radiožurnálu. Otázky a odpovědi Praha 22:24 10. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Proč očkovat i mladší děti ve věku 5 až 12 let?

„Vážný průběh nemoci covid-19 spojený s plicním postižením a těžkým zápalem plic postihuje jen malou skupinu dětí, ve většině případů ty, které mají další vážná přidružená onemocnění,“ shrnuje lékař Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Motol Jan David.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k očkování dětí proti covidu-19

Jinak zdravé děti často prodělají nákazu koronavirem buď s žádnými, nebo s mírnými příznaky, může u nich ovšem dojít k takzvané multisystémové zánětlivé odpovědi, postcovidovému syndromu PIMS. Ten se projevuje během několika týdnů po prodělané infekci a ohrožuje zdraví dítěte.

„Většina dětí, které v Česku tento syndrom prodělaly, se zcela uzdravila, žádné neumřelo, a víme asi o dvou třech dětech, které mají neurologické následky vzniklé ve spojitosti s tímto onemocněním,“ uvádí pediatr. Které dítě syndrom PIMS postihne a které ne, se podle něj ale nedá předem určit. I proto Jan David osobně očkování mladších dětí doporučuje.

Předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová by očkování doporučila pro děti s chronickým onemocněním nebo obezitou, u nichž lze očekávat horší průběh nemoci.

Jak postupovat, pokud chcete nechat své dítě očkovat?

Jednou z možností je zavolat pediatrovi, za kterým s dítětem běžně chodíte, a zeptat se ho, jestli se chystá očkovat proti koronaviru. Právě na dětské lékaře totiž ministerstvo zdravotnictví při proočkovávání menších dětí hodně spoléhá.

Určitě bychom měli být připraveni i na černé scénáře, říká o variantě omikron Konvalinka Číst článek

Předškoláky a mladší školní děti budou očkovat i v některých očkovacích centrech, třeba ve vybraných nemocnicích.

Hlavně do těchto větších zařízení vás nasměruje také online rezervační systém na webu registrace.mzcr.cz, přes který se přihlašují k očkování i dospělí a starší děti. Registrace pro děti mezi 5 a 11 lety se otevře v noci z neděle na pondělí 13. prosince.

„Jakoukoli odchylku od schváleného schématu bych konzultovala s pediatrem, který nejlépe zná zdravotní stav dítěte,“ radí Ilona Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

„Vždy je potřeba dodržet aspoň jednotýdenní odstup od prodělání jakékoliv nemoci, dítě by mělo na očkování přijít zdravé a nemělo by prodělávat žádný akutní infekt,“ zdůrazňuje s tím, že předchozí prodělání covidu-19 není kontraindikací k podání vakcíny.

Čím se vlastně děti od 5 do 11 let budou očkovat?

Stejně jako děti starší smí dostat jen vakcínu Comirnaty od firem Pfizer/BionTech, konkrétně speciálně upravenou nižší třetinovou dávku. Vpichuje se do paže. Na očkování děti půjdou dvakrát s odstupem tří týdnů.

Zatím se ukazuje, že po očkování můžou mít podobné nežádoucí účinky jako dospělí, to znamená, že je může bolet ruka, mohou být unavené nebo pociťovat bolest hlavy či svalů. Zlepší se to ale během několika dnů.

Už za několik týdnů by mohla být dostupná také dětská vakcína dalšího výrobce. „V tuto chvíli probíhá ještě další hodnocení, a to u vakcíny od firmy Moderna,“ dodává Storová.

Je tato vakcína pro děti stoprocentně bezpečná?

Dětskou variantu vakcíny Comirnaty (Pfizer/BionTech) schválila Evropská léková agentura letos v druhé polovině listopadu.

„Aby mohla být jakákoli vakcína registrovaná pro děti, musí splňovat jednu základní věc: přínosy očkování musí pro každého dětského pacienta převažovat nad možnými riziky, které by očkování mohlo způsobit,“ ujišťuje ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Jak k očkování dětí proti koronaviru přistupují v jiných zemích? A co dělat, když se rodiče na očkování svého dítěte nedokážou dohodnout? Poslechněte si celý Speciál Radiožurnálu.