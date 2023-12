Počty nakažených koronavirem jsou vyšší, než evidujeme. Situace ale není vážná, uklidňuje lékařka

Počet infekcí chřipky v zimním období tradičně přibývá, letos stoupá i počet případů covidu. Jedná se o běžný nárůst, nebo je letos silnější? Jaká opatření proti infekcím lze doporučit? „Nemocným doporučujeme nejprve využít všech možností samoléčby. Potřebujeme znát určitý vývoj onemocnění,“ popisuje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu dětská lékařka a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:14 19. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počet infekcí chřipky v zimním období tradičně přibývá (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

V Česku už je skoro 20 000 případů nákazy koronavirem. Jak vážná je situace?

Naštěstí situace není tak vážná. Jak se ukazuje, přestože stoupá množství hospitalizovaných, čísla nejsou tak výrazná, jako tomu bylo v předchozích vlnách epidemie. Aktuální nárůst jsme očekávali. Očekávali jsme, že počty budou stoupat v podzimních a zimních měsících stejně, jako vždy touto dobou stoupá počet nakažených chřipkou, případně jinými respiračními nákazami.

„Nemocným doporučujeme nejprve využít všech možností samoléčby. Potřebujeme znát určitý vývoj onemocnění," popisuje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu dětská lékařka Hana Cabrnochová.

Je možné, že skutečné počty nakažených jsou ještě vyšší?

Musím říct, že rozhodně musí být vyšší. Vidíme to jednak na záchytu ve vlastních ordinacích. Také všichni víme, že počty potvrzených případů, jsou počty nemocných, kteří byli diagnostikováni, respektive u nichž došlo k potvrzení nákazy.

Máme celou řadu kontaktů, které potvrzují tuto diagnózu. Stejně tak k nám do ordinace přichází ti, kteří mají příznaky respirační nákazy, ale jejich stav není natolik vážný, abychom v každém případě dělali antigenní testy.

Pouze testy, které jsou provedeny v ordinacích, se hlásí do systému evidence infekčních onemocnění. V případě lůžkových zařízení, kde dochází k potvrzení nákazy, samozřejmě laboratorní vyšetření také evidujeme.

Eventuálně probíhá takzvaný sentinelový systém sledování výskytu respiračních nákaz, což znamená, že z vybraných ordinací se sváží vzorky na vyšetření u pacientů, kteří přichází s příznaky respiračního onemocnění.

Přepočítává se počet pozitivních vzorků na počet obyvatel. Podle toho se vyhodnocuje, jakým způsobem narůstá dynamika nákazy. Zajímavé číslo také je, kolik bylo pozitivních vzorků z celkově provedených testů.

Respirační nákazy

Kromě covidu se šíří také chřipka, dále i RSV, respirační syncyciální virus, anebo zápal plic z Číny. Jak závažná mohou způsobit onemocnění?

My jsme na sezony respiračních nákaz a na tato onemocnění zvyklí. Pouze sledujeme určité změny v období vrcholící epidemie. Třeba v loňském období to bylo intenzivnější šíření z hlediska RSV nákaz. Měli jsme větší množství nemocných u úplně nejmenších dětí, kojenců a batolat, kdy onemocnění může probíhat i s vážnějším průběhem, který vyžadoval hospitalizaci.

Stejně tak u chřipkové epidemie vidíme, že třeba přichází o něco dříve. To, že v některých zemích mohla nastoupit výraznější epidemie, mohlo souviset s tím, že tam došlo k pozdějšímu uvolnění restriktivních opatření. Předchozí sezonu, neboli poté, co se rozvolnila protiepidemická opatření, jsme zažívali obrovský nárůst respiračních nákaz. To teď může přicházet i v dalších zemích.

Tato onemocnění umíme léčit. Umíme v této situaci používat správná antibiotika. Naštěstí jsou nyní dostupná. Situaci trošku komplikuje, když se více respiračních nákaz objeví současně, protože obvykle mají děti nebo dospělí podobné příznaky, což bývá kašel, někdy rýma, teplota i taková celková schvácenost.

Ne vždy bývá úplně jednoduché poznat onemocnění na začátku. Zápal plic obvykle nastupuje s nějakým odstupem. Akorát je potřeba, když obtíže neustupují, přijít na kontrolu a lékař obvykle pacienty v tomto smyslu poučí.

Prevence

Co by měl člověk udělat nejdříve, pokud pocítí příznaky nemoci?

Doporučujeme nejprve využít všech možností samoléčby, které jsou veřejnosti známé a dostupné. Není to proto, že bychom pacientům nechtěli hned pomoci, ale potřebujeme také znát určitý vývoj onemocnění. To znamená vědět, jak reaguje člověk nebo dítě na podání léku na teplotu, jestli se mu uleví.

Pokud stav není nijak závažný, určitě zůstává v domácím prostředí a může počkat zhruba dva až tři dny, případně konzultovat stav podle průběhu a závažnosti onemocnění. Udělat si covidový test doporučujeme v případech, kdy je zde podezření na onemocnění koronavirem. Důvodem může být, že se vyskytovaly v kolektivu, kde se šířil, což dnes není vůbec vzácností.

Další varováním je, že uběhlo několik dnů od kontaktu s touto osobou a příznaky jsou velmi podobné. Covidový test si mohou udělat, protože známe diagnózu a můžeme se připravit na případnou návštěvu. Proaktivně můžeme znovu doporučit, vezměte si respirátory, jestliže jdete do zdravotnického zařízení. Hlavně vyzýváme k určité ohleduplnosti.

Přemýšlíme o tom, jestli v rodině třeba není maminka, která čeká další dítě, nebo jestli tam není kontakt s někým, pro koho by onemocnění mohlo být velkým rizikem. Případně by bylo vhodné návštěvu naplánovat na někdy jindy, protože by samozřejmě mohlo dojít k přenosu nákazy.

Je vhodné nechat se naočkovat proti chřipce i covidu zároveň, anebo by mezi nimi měl být odstup?

Jako Česká vakcinologická společnost jsme tento přístup takzvané koadministrace doporučovali, protože nedochází ke zbytečným opakovaným kontaktu ve zdravotnických zařízeních, je-li možné aplikovat současně. Tento přístup se diskutoval v jedné studii, která byla nedávno publikovaná, byť se zaměřila na velmi malé množství osob seniorního věku.

Na druhou stranu, studie jsou stále ve prospěch koadministrace. Ať už jsou to data ze Spojených států nebo data z dalších vyspělých zemí, doporučení říká, že je možné podat obě dvě očkovací látky v jeden den současně.

Budou k mání jednorázové testy, které by vyhodnotily, jestli se jedná o Covid-19, o chřipku nebo o zápal plic? Kdy se dá předpokládat, že přijde vrchol respiračních onemocnění? A zvýší vdechovací vakcína zájem lidí o očkování? Poslechněte si celý záznam pořadu Dvacet minut Radiožurnálu, audio je v úvodu článku.