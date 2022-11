Politika nulového covidu je nesmyslná. V této fázi jsem příznivcem promořování, říká virolog

Strategie nulového covidu, kterou prosazuje Čínská lidová republika, vyústila v posledních dnech v nevídané demonstrace. V jiných zemích jsou přitom opatření daleko mírnější, aniž by to způsobovalo větší problémy. „V této fázi jsem příznivcem přirozeného kontaktu a promořování, protože bez toho se nepohneme dál, aby pandemie mohla být odvolána,“ konstatuje ředitel Biologického centra Akademie věd ČR Libor Grubhoffer. Interview Plus Svět 22:46 28. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Virolog Libor Grubhoffer | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„V totalitní Číně vidíme, že když se tyto věci vymáhají v absurdních podmínkách malých desítek případů ve velkých městech, tak to vede k tomu, že se lidé vzepřou. S napětím sledujeme, jak to bude pokračovat – z medicínského hlediska je to skutečně nesmysl,“ dodává.

Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je virolog Libor Grubhoffer

Podle něj je evidentní, že Čína přistupuje k řešení pandemie chybným způsobem, kterým se snaží donutit obyvatelstvo k poslušnosti, přitom má k dispozici dvě relativně účinné vakcíny, které plošně aplikuje. „Z údajů Světové zdravotnické organizace se zdá, že opakované dávky fungují a velmi výrazně snížily incidenci onemocnění,“ poukazuje.

To, jak jednotlivé země reagují na pandemii, prý úzce souvisí s jejich kulturním a historickým vývojem a vlastnostmi. „Já tomu říkám biodiverzita člověka. Souvisí s tím větší odpovědnost a ohleduplnost k bližním,“ domnívá se biochemik – Češi jsou prý v tomto liberálnější než třeba Němci nebo Rakušané.

„Vždy bychom měli sáhnout po antigenním testu, který už dnes má slušnou vypovídací hodnotu.“ Libor Grubhoffer

Kdy nosit respirátor

Covid je tu sice stále s námi, chová se ale velmi umírněně, k čemuž prý přispělo očkování i velký počet prodělaných případů onemocnění. Zároveň je ale těžké odhadnout, jak moc je v současnosti koronavirus rozšířený, protože velká část lidí v případě příznaků zůstává doma a nejde na test.

„Uniknou statistickým záznamům. S tím musíme v této fázi jakéhosi příměří počítat, je to přirozené,“ dodává s tím, že komplikovaných případů je málo a covid obecně neplní nemocnice.

Současné mutace koronaviru vycházejí z varianty omikron, oproti níž jsou nakažlivější, a tak převážily. „Zajímavé je, že omikron se soustřeďuje na horní cesty dýchací, zatímco ty předchozí byly záludné tím, že se soustředily hluboko až do průdušinek. To vyvolávalo spoustu komplikací,“ podotýká.

Respirátory je podle Grubhoffera nutné nosit jen v případě, pokud se necítíme dobře nebo si nejsme jisti, zda bychom nemohli být přenašeči chřipky nebo covidu. „Vždy bychom pak měli sáhnout po antigenním testu, který už dnes má slušnou vypovídací hodnotu. Moc bych se přimlouval, abychom na ně nezapomínali,“ zdůrazňuje.

