Covidová a chřipková sezona začíná. Zájem o očkování proti respiračním chorobám roste, není ale dostatečný
K šíření respiračních onemocnění přispívá návrat dětí do škol i proměnlivé počasí s výraznými teplotními rozdíly. Pro seniory nebo lidi s chronickým onemocněním můžou představovat nemoci jako covid nebo chřipka větší riziko.
Nákaze lze nejlépe předcházet vhodným oblečením, aby nedošlo k prochladnutí. Pokud se objeví příznaky, je důležité nemoc nepřecházet a dopřát si klidový režim.
Nejúčinnější prevencí zůstává očkování. Proti chřipce i proti covidu od konce měsíce očkují praktičtí lékaři nebo specializovaná centra.
Odborníci doporučují očkování především lidem s chronickými onemocněními a všem nad 65 let. Ideální je domluvit se přímo s praktickým lékařem a přeočkování pravidelně každý rok zopakovat.
Nejvhodnější doba pro očkování je teď začátkem sezony, ale i později to má smysl. I když vakcíny kvůli neustálým mutacím virů nezaručí stoprocentní ochranu, výrazně snižují riziko těžkého průběhu nemoci.
‚Může připomínat chřipku‘
Stejně jako ostatní respirační choroby se ani covid v tuto roční dobu zatím nevyskytuje víc než obvykle. Víc nakažených očekávají hygienické stanice na přelomu září a října. Podle přednosty kliniky nemocí plicních Fakultní nemocnice Brno Milana Sovy by ale situace neměla být nijak výjimečná.
Očkování v lékárnách je obchodní tah, kritizuje Kubek. Pomůžeme tím proti chřipce, zní z lékáren
Číst článek
„Objevily se nové varianty, virus mutuje a přizpůsobuje se. Nové varianty jsou pravděpodobně nakažlivější. Průběh je ale slabý, stejně jako u omikronu. Má nespecifické příznaky jako bolesti svalů, kloubů. Může to připomínat chřipku,“ popisuje Milan Sova.
Momentálně se ke covidu přistupuje jako ke standardní respirační infekci. Ani není nařízená karanténa. Testovat se mohou lidé s příznaky u lékařů nebo si zakoupit antigenní test v lékárně. Dají se použít také starší testy, nicméně je důležité zkontrolovat jejich expiraci.
Zájem o očkování
Největší proočkovanost je podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka u seniorů a lidí s chronickými onemocněními – třeba plic, srdce nebo cukrovkou. A u chřipky je podle Chlíbka větší než u covidu.
„Evidujeme poměrně velký zájem o očkování proti chřipce, zejména ze strany seniorů a chronicky nemocných pacientů, kteří jsou obvykle připraveni na očkování proti chřipce každý podzim. U očkování proti covidu je zájem o poznání vlažnější,“ říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
Přerov přispěje sociálně slabým lidem na očkování proti žloutence. Vyčlenil na to 180 tisíc korun
Číst článek
Data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ukazují, že zájem ve druhém zářijovém týdnu vzrostl – oproti prvnímu – čtyřnásobně. I tak je to jen lehce přes 1100 naočkovaných lidí v celém Česku. O očkování proti oběma virovým nemocem je pak nejmenší zájem u dětí.
Ročně přitom podle dat vakcinologů v Česku na chřipku zemřou stovky až více než tisíc lidí, mezi nimi jsou i zdraví dospělí. Chřipku v Česku každoročně prodělá 5 až 15 procent lidí. Větší riziko komplikací nebo i úmrtí hrozí kromě seniorů a lidí se zdravotními problémy i u dětí do pěti let.
Očkování dětí
Děti virus chřipky vylučují déle než dospělí a taky ho často roznáší ve větších kolektivech. Nebezpečný je i pro těhotné ženy – podle České vakcinologické společnosti může virus v prvním trimestru výrazně ohrozit plod. Zvyšuje i riziko předčasného porodu.
Případů covidu přibývá obdobně jako loni. Teď je čas nechat se očkovat, říká hlavní hygienička Macková
Číst článek
Klasickou vakcínu můžou dostat už půl roku staré děti, tu do nosu až od dvou let. Proočkovanost u dětí je ale podle pediatra Daniela Dražana dlouhodobě velmi malá a neroste.
Očkování proti covidu je i letos zdarma, stejně jako u chřipky, pro lidi starší 65 let a nemocné. Ostatní si vakcíny proti chřipce musejí zaplatit. Některým to ale hradí zaměstnavatelé, je taky možné využít příspěvky pojišťoven na nepovinná očkování.
Vrchol chřipkové epidemie bývá v zimě, přesněji v lednu a únoru.