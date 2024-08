Covidová sezona se blíží. Očkování by neměli podceňovat senioři a rizikoví pacienti, vyzývá Pavlovic

Ministerstvo zdravotnictví ve středu vyzvalo občany, aby se nechali očkovat proti covidu-19 a chřipce – blíží se totiž doba podzimních respiračních nemocí. „Covid je ale stále s námi, cirkuluje v populaci, proto bychom měli udělat všechno pro to, abychom sebe i své blízké ochránili, zejména osoby nad 60 let věku,“ řekl Radiožurnálu náměstek ministra zdravotnictví za Českou pirátskou stranu Josef Pavlovic. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:02 14. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Covid je ale stále s námi, cirkuluje v populaci, proto bychom měli udělat všechno pro to, abychom sebe i své blízké ochránili, zejména osoby nad 60 let věku,“ řekl Radiožurnálu náměstek ministra zdravotnictví za Českou pirátskou stranu Josef Pavlovic | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo ve středu občany, aby se nechali očkovat proti covidu. Hrozí vážnější vzedmutí vlny nákazy?

V tuto chvíli a v těchto měsících to nečekáme. Samozřejmě vidíme, že virus SARS-CoV-2 cirkuluje v populaci celoročně a onemocnění jako takové nemá tak výraznou sezónnost jako například chřipka, z dat vývoje počtu hospitalizací ale víme, že počet závažných průběhů narůstá významněji v průběhu podzimu a zimy. Potom vybízíme k tomu, aby se občané nechali očkovat například během října.

U zvlášť složitých případů, například u lidí, kteří mají poškozenou imunitu, je samozřejmě možné zvolit i dřívější termín očkování, ale vždy by to mělo být po konzultaci s praktickým lékařem, který nejlépe zná jejich zdravotní stav.

Nadále rovněž platí, že očkování na covid je možné spojit s očkováním na chřipku, ale opět po konzultaci s lékařem.

Virus covidu citelně zeslábl, což se očekávalo. Je ještě nebezpečný?

Rozhodně bych to nepodceňoval. Nejenom z hlediska rizika hospitalizace, ale například i kvůli takzvanému long covidu. Máme zde velmi mnoho osob, které tímto trpí, bohužel proti long covidu neexistuje žádná účinná léčba. Známe-li tedy jakýkoli způsob prevence, jak onemocnění předcházet, je vždycky jednodušší a zároveň i levnější nechat se naočkovat.

Nevidíte problém v tom, že většina populace už covid z mysli vytěsnila a chová se tak, jako by už žádný nebyl?

Ano, tíží nás jiná témata, covid je ale stále s námi, cirkuluje v populaci, proto bychom měli udělat všechno pro to, abychom sebe i své blízké ochránili, zejména osoby nad 60 let věku a ty, které mají chronické onemocnění.

Proočkovanost seniorů a také zdravotníků dosahuje podle Světové zdravotnické organizace celosvětově žalostné úrovně. Co se s tím dá dělat?

Zdravotníci, kteří pracují s rizikovými pacienty, to znamená na pneumologických odděleních, na odděleních, kde jsou starší pacienti, to nepodceňují a nechají se očkovat na covid, chřipku, ale hlídají si i přeočkování na spalničky, černý kašel, aby zmenšili pravděpodobnost dalšího šíření. Na ostatních odděleních, kde nejsou rizikoví pacienti, ale už vidíme velmi podobná čísla jako ve zbytku populace.

Za poslední rok se v Česku nechalo očkovat proti covidu zhruba 408 000 lidí, tedy necelá čtyři procenta populace. Je to málo?

Musíme se podívat na strukturu očkovaných. Za nás je velmi důležité, že velká část těchto osob, přes 300 000, je seniorního věku. A právě na tyto osoby 65+ se snažíme cílit, aby se bez problémů mohly nechat očkovat.

Kterým dalším rizikovým skupinám byste očkování doporučil?

Jedná se o osoby se závažným chronickým onemocněním, jako je chronické plicní onemocnění, onemocnění srdce a cév, závažná nekompenzovaná hypertenze, chronické onemocnění jater a ledvin, obezita, chronická metabolická onemocnění včetně diabetes mellitus typu jedna a dva, a neurologické stavy, jako například demence, Alzheimerova choroba, epilepsie, cévní mozkové příhody, roztroušená skleróza a některá další.

Chystáte nějakou očkovací kampaň?

Ve spolupráci s Úřadem vlády chceme v rámci Česko informuje říct, že se blíží sezona respiračních onemocnění a že právě během měsíce října je vhodný čas nechat se očkovat. Občany chceme zároveň i informovat, kde se můžou nechat naočkovat, pokud se jejich praktický lékař rozhodne neočkovat, protože například nemá vždy šest osob, které jsou zapotřebí, aby mohl využít jednu ampulku.

Vy jste mluvil o měsíci říjnu. My si teď povídáme v polovině srpna. Chcete spíše včas připomínat, že je říjen vhodný měsíc, anebo je možné začít už teď?

Chtěli jsme včas připomenout, že měsíc říjen je vhodný. Chtěli jsme také říci, že máme dostatek vakcín. Chtěli jsme informovat i o tom, že máme naobjednanou a vlastně už i dostupnou přímo v Čechách nejnovější vakcínu, kterou schválila jak Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), tak Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Budeme mít přibližně 700 000 dávek, což by mělo stačit pro tu část populace, která je zranitelná a bude mít zájem se naočkovat.

Jaký je doporučený interval očkování?

V tuto chvíli to vypadá, že jsme se dostali do velmi podobného režimu, jako je očkování na chřipku. To znamená, že vždycky je zde identifikována nejpravděpodobnější varianta viru, čemuž bude následně přizpůsobována vakcína. Podobně jako u chřipky to tedy bude jednoroční interval.

Analýzy odpadních vod ukazují, že vir je rozšířen ještě silněji, než vykazují statistiky infekcí, přičemž v Evropě je asi 20 procent testů pozitivních. Máme relevantní informace o skutečném rozšíření covidu?

Pevně věřím tomu, že ano. Každý týden děláme pravidelně testy. Sledujeme šíření covidu jako takového, ale samozřejmě pokud by někde probíhala skrytá infekce, jsou pro nás naprosto zásadní informace od praktických lékařů. Stejně tak to uvidíme i z hlášení e-neschopenek.

Pokud bychom tedy viděli jakýkoli prudký vzestup čísel, který by neodpovídal konkrétnímu období, máme velmi mnoho indikátorů, které nám napoví, že se zde děje něco, co není úplně v souladu s predikcí. Zároveň se ale musíme smířit s tím, že covid s námi už zůstane.

