Čtvrtina českých dětí má nadváhu až obezitu. Potýkají se proto se zdravotními problémy

Každé čtvrté české dítě se podle loňských údajů Státního zdravotního ústavu potýká s kily navíc. Dá se říct, že přibližně 15 procent dětské populace trpí obezitou, dalších 10 procent má alespoň nadváhu. A křivka dětské obezity dál roste. Souvisí to se sedavou zábavou i stravovacími návyky rodiny. Proto vznikly kurzy zdravého životního stylu, které spojují děti a jejich rodiče. České Budějovice 13:47 19. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důsledky dětské obezity a nadváhy jsou různé, mohou být psychické, ale také zdravotní. | Zdroj: Shutterstock

Pod hlavičkou známé organizace STOB – Stop obezitě se kurzy konají například v jihočeském Táboře a Třeboni. V Třeboni je vede pediatrická sestra Petra Boudová.

Jak se vůbec dětem chce do kurzů hubnutí? „Já si myslím, že je to tak půl na půl. Některé děti chtějí, jsou do toho zapálené, bojují za to, těší se, co si ten den připraví k jídlu, souznějí s rodiči a jdou do toho spolu ruku v ruce. A pak jsou jiné děti, kde rodiče chtějí velmi, ale potomci to lehce bojkotují,“ odpovídá Petra Boudová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dětská obezita a kurzy zdravého životního stylu pro celé rodiny. Hostem magazínu Zdravíčko je pediatrická sestra Petra Boudová

Motivací může být i to, že dívky se chtějí líbit, kluci zase nechtějí, aby se jim někdo posmíval při tělocviku. Je zdokumentované, že děti s kily navíc častěji zažívají šikanu.

Důsledky dětské obezity a nadváhy jsou různé, mohou být psychické, ale také zdravotní. „U dětí je velmi důležitý pohybový aparát. Jestliže jsou obézní už od útlého věku, tak se v ordinaci setkáváme například s nožkami do X,“ upozorňuje zdravotní sestra.

Deformita dolních končetin s tíhou těla podle ní opravdu souvisí, nohy podklesají pod vahou. „Neříkám, že je to jediná příčina, ale když má dítě větší nadváhu, tak si všimněte, jak stojí, jak zatěžuje chodidla,“ říká. Pohybový aparát není tak pevný, jak by měl být, a poškozuje se na celý život. „Dost často mívají silné děti ploché nožky, a to jim časem způsobuje bolest zad,“ přitakává zdravotnice.

19:21 Slazené nápoje jsou na úkor zdravotního a sociálního systému. Je třeba v nich zdanit cukr, navrhuje Prokop Číst článek

Výjimkou nejsou ani poruchy krevního oběhu. „Děti a teenageři mohou být ohroženi hypertenzí, čili vysokým krevním tlakem. Mohou také trpět spánkovou apnoí. V důsledku masivní tukové tkáně v oblasti krku se jim vleže špatně dýchá,“ upřesňuje Petra Boudová.

„A přidat se mohou potíže, které nejsou vidět, ale které odhalí při vyšetření lékař, například vysoká hladina tuku v krvi nebo hraniční hodnoty krevního cukru,“ pokračuje dětská sestra a lektorka kurzů STOB pro děti a rodiče. Už v dětství je tak zaděláno na civilizační choroby, které máme jinak spojené se středním a vyšším věkem.

Zdravotní sestra Petra Boudová vídá už i obézní batolata. Společně s lékaři také řešila těžkou hypertenzi šestiletého chlapce. Nevhodným životním stylem podle ní trpí i děti rodičů, kteří pracují na směny a nemají čas vařit čerstvé jídlo nebo nemohou na jeho konzumaci dohlédnout.

Poslechněte si celý rozhovor o dětské obezitě s pediatrickou sestrou Petrou Boudovou výše.