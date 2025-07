Čtyři lékárny v Česku nabídnou o víkendech očkování proti chřipce. Zkušební provoz začne od října

Ministerstvo zdravotnictví na podzim spustí zkušební očkování v lékárnách. Resort tím chce otestovat, jestli a za jakých podmínek by tato možnost mohla fungovat plošně, případně jestli by o to lidé měli vůbec zájem. Očkovat se budou moct lidé zatím ve čtyřech lékárnách v Česku, a to proti chřipce. V září se spustí rezervační systém, od října se pak budou moct lidé nechat očkovat. Praha 11:23 31. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od října se lidé budou moct proti chřipce nechat naočkovat také v několika lékárnách (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Postup bude stejný jako v ordinaci. Lidé přijdou do lékárny, podepíší souhlas a lékárník je odvede do konzultační místnosti za lékařem. Ten, nikoliv tedy lékárník, jim píchne vakcínu a také v tomhle případě pak budou muset chvíli počkat kvůli případným reakcím. S sebou bude nutné mít seznam léků, které užívají.

Od září bude spuštěn rezervační systém na webu Benu lékáren, které se do zkušebního provozu zapojí. Budou to čtyři provozovny – dvě v Praze, jedna v Brně a Ostravě.

Pokud ale lidé přijdou bez objednání a lékař bude mít čas i vakcínu, naočkuje je. Systém bude určený pro samoplátce, tedy lidi od 18 do 65 let, protože seniorů nad 65 let tohle očkování hradí pojišťovny.

Dostupnější očkování?

Ministerstvo zdravotnictví tím chce udělat očkování dostupnější. „Smyslem pilotního projektu je především otestovat, zda je proces očkování v lékárnách realizovatelný, případně, v jaké podobě a jaký je veřejnosti o tento způsob zprostředkování očkování,“ popsal pro Radiožurnál mluvčí resort Ondřej Jakob.

Pilotní očkování bude o víkendech od 10 do 18 hodin, takže by to podle odhadů a představ lékárenského řetězce mohli využívat hlavně lidé-zaměstnanci, kteří třeba nestíhají ordinační dobu u lékaře.

Prezident České lékárnické komory Aleš Krebs naznačuje, že změna kompetencí bude v budoucnu nevyhnutelná. Populace stárne.

„Že by dramaticky vzrostly počty zdravotníků, to si nemyslím. Naopak se teď budou postupně přesouvat silné ročníky do důchodu. To znamená, že začnou spotřebovávat více a více péče,“ přibližuje.

Krebs zároveň dodává, že by samozřejmě bylo – kromě spousty dalších věcí – nutné připravit na případné očkování samotné farmaceuty, například různými teoretickými a praktickými kurzy nebo změnou učebních osnov na školách.

Zvýší se proočkovanost?

Právě kvůli odlišné kvalifikaci kritizovala očkování v lékárnách Česká lékařská komora. Praktičtí lékaři, kteří očkují asi nejčastěji, říkají, že nejsou a priori proti této možnosti. Podmiňují to ale například fér podmínkami, aby třeba lékárny a farmaceuti museli dodržovat stejné povinnosti jako lékaři.

V čem jsou skeptičtí, je zájem veřejnosti. Podle Jakuba Šedivého z výboru Sdružení praktických lékařů se totiž nezvýší. Takže podle něj nebude ani vyšší proočkovanost.

„Je to nízkým povědomím o tom, jak moc přínosné je očkování a jaký smysl má zejména u chřipky. A proto to ta populace nechce. Vždyť my pacienty přemlouváme. Myslím, že není důvod k tomu otvírat další očkovací místa ve chvíli, kdy máme obrovské kapacity,“ podotýká.

Proto se lékaři obávají, že půjde spíše o byznys než o dobro pacientů. A podle Šedivého by se spíše mělo začít u osvěty a vysvětlování lidem, proč je dobré se nechat naočkovat a proti čemu.

Podle Krebse ale data ze zahraničí ukazují, že očkování v lékárnách je pro ty, kdo se nechtějí nebo nemohou dostat do ordinace.

„Lékárny jsou zpravidla otevřené déle než ordinace lékařů. Mohlo by se to více týkat skupin pacientů, kteří ne vždy chtějí čekat v čekárnách u ordinací lékařů, a vzhledem k místní a časové dostupnosti lékáren je pro ně výhodnější dojít se naočkovat do lékárny,“ řekl Krebs.

Z průzkumu mezi lékárníky podle něj vyšlo, že téměř polovina by se do očkování pacientů zapojila. „Dává to velkou šanci, aby se proočkovanost proti chřipce v Česku výrazně zvýšila. Například ve Francii očkování proti chřipce v lékárnách zvýšilo proočkovanost o deset procentních bodů,“ zdůraznil Krebs.

Pokud by očkování v lékárnách jednou mělo vést k vyšší proočkovanosti, podporují tuhle možnost také očkovací centra, jak potvrdil jeden z provozovatelů, společnost Avenier.

Zkušební provoz má trvat zhruba měsíc. Do poloviny příštího roku se bude ještě vyhodnocovat. Je tedy jasné, že nutné legislativní změny nebudou na této vládě, ale případně na té následující.