Čeká nás epidemie cukrovky. Počet diabetiků se do roku 2050 zdvojnásobí, varuje lékař Prázný

Počet diabetiků stoupá. Podle posledních dat je v České republice přes milion pacientů, kterým lékaři diagnostikovali cukrovku. V drtivé většině případů jde o diabetes druhého typu. Předcházet závažnějším komplikacím se přitom dá například spoluprací s nutričními terapeuty. „Dobrá životospráva může vést k tomu, že se diabetes velice zlepší a dojde k ústupu jeho příznaků," vysvětluje předseda České diabetologické společnosti Martin Prázný. Praha 23:32 11. září 2023

Jak alarmující jsou podle vás ta čísla, tedy jeden milion diabetiků v Česku?

Víme, že ten trend už nějakou dobu pokračuje, takže úplně alarmující to není. Je to realita, se kterou se musíme nějak vypořádat. Čísla diabetiků rostou od roku 1960, kdy máme přibližně první statistiky o tom, kolik pacientů s diabetem v České republice je.

„Pokud budeme pacienty s diabetem léčit včas, a zabráníme tak velkým komplikacím, povede to ve zdravotnictví k velkým úsporám," říká diabetolog Martin Prázný.

Do budoucna bude vývoj pokračovat takovým způsobem, že bychom v roce 2030 měli mít asi 1 200 000 nebo 1 300 000 pacientů s diabetem

Jiné lékařské studie, ty celosvětové, upozorňují na to, že nás do budoucna může čekat epidemie cukrovky. Nedávno publikovaný výzkum Washingtonské univerzity tvrdí, že se počet diabetiků na světě do roku 2050 zdvojnásobí. Dá se s tím teď ještě něco udělat?

Myslím, že jedeme na určité setrvačné vlně toho, že máme nějaké podmínky v populaci pro to, aby diabetes narůstal. Nezdravý životní styl je jenom jedna věc. Stresové faktory. Také samozřejmě to, že nedokážeme včas zacílit na prevenci a zabránit tomu, aby pacient s nějakými varovnými příznaky zvýšeného cukru, čemuž říkáme prediabetes, se do toho diabetu vůbec nedostal.

Pojďme probrat to, jak si může člověk s cukrovkou pomoct spoluprací s nutričními terapeuty, což je téma, o kterém bychom se spolu měli bavit. Jak přesně tihle terapeuti můžou cukrovkářům pomoct?

Velký význam nutričních terapeutů spočívá v tom, že jsou to vysokoškolsky vzdělaní pracovníci, kteří dokáží s pacientem dlouhodobě pracovat. Nejedná se tedy o nějaké prosté výživové poradenství, ale jde o pečlivou analýzu v jídelníčku pacienta.

Pacient by si měl připravit velice detailně sepsaný jídelníček za nějaké určité období a nutriční terapeutka v něm dokáže najít chyby, na které může pacienta upozornit, ale tím to ještě nekončí. Dokáže mu analyzovat i životosprávu a doporučí nějaké změny v jeho životním stylu tak, aby mohl žít zdravějším životem a aby mohl přispět k tomu, aby se jeho cukrovka léčila lépe.

