Cukr se dá zahnat úpravou životního stylu a pohybem. V Česku je zanedbaná prevence, říká diabetolog

Téma cukrovky je časté. Je něco, co vám přijde, že by se mělo v médiích komunikovat více? Nebo na co by bylo dobré lidi upozornit?

V médiích chybí ucelená struktura informací, jak cukrovce předcházet a kdy začít. Je to v podstatě jednoduché, začít od výchovy svých dětí, aby cukrovku nemusely mít nebo ji neměly tak brzo jako rodiče.

Domnívám se, že jsme toto v Česku zanedbali a teď jenom sklízíme plody toho, že jsme nechali veškerou svobodu, ale nedáváme i v rámci státu jednoznačné informace, co všechno dělat, aby se člověk mohl cukrovce vyhnout. Aby dostal šanci.

Je to věc rodiny, školy?

Vzdělávání je věc školy, ale výchova je věc rodiny. Takže vychovávat ke zdravému životnímu stylu by měla rodina. Jak se hromadíme v aglomeracích nebo výškových budovách, tak se podmínky zhoršují, už jenom to, že někdo bydlí v patře, tak má zhoršený přístup na ulici.

A hlavně kam děti chcete pustit? V Praze je složité pohybovat se v některých oblastech. Takže se to celé zhoršuje a mělo by se to vzít v úvahu při plánování územních rozvojů a zajišťování bezpečnosti. A také by se mělo podporovat, aby děti mohly odjet na delší dobu mimo město a sportovat.

Kolik diabetiků máte mezi teenagery?

Neumím říct číslo, ale vím, že obrovským problémem je, že se nám hromadí nadváha a obezita.

Dá se na cukrovku přijít jinak než krevními testy?

Obvykle pouze, když se všechno zanedbá a na preventivní prohlídky se nechodí. Když je tam náhlý vývoj v nějaké specifické situaci – člověk může zažít typické příznaky cukrovky jako je dehydratace, zvýšené močení, žízeň, slabost, únava, mykotické infekce. Pak lékaře vyhledá a hodnoty jsou vysoké.

Většinou se to dá relativně rychle srovnat, někdy musíme použít rovnou inzulín, pak ho můžeme vysadit, nebo snížit dávkování. Skutečně obvyklým způsobem, kdy přijdeme na cukrovku, je návštěva lékaře, vyšetření krve a nález zvýšené hodnoty krevního cukru.

Když diabetes druhého typu nastane, je možné, když budu vzorná, se toho zbavit? Nebo už mám doživotní diagnózu?

Neříkáme, že cukrovka se dá vyléčit, víme, že podmínky pro cukrovku tam jsou, ale ustoupí. Hlavně intenzivní změnou životního stylu, úpravou diety, nějakým tréninkem, tak se dá cukr jakoby zahnat. Na chvíli cukrovku zaženeme, ale pokud polevíme, tak bude mít tendenci se vracet.

Jednou jste řekl, že diety jsou při dlouhodobém dodržování nebezpečnou záležitostí. Máte špatné zkušenosti s extrémem?

Extrémní diety většina populace nedokáže dlouhodobě držet, už jenom, to že máte držet dietu, tak to je takové stresující slovo. Upravit jídelníček, neříkat tomu dieta. I dnes doporučujeme vyváženou středomořskou dietu. Na druhou stranu jsme otevřenější různým dalším typům diet, dnes jsou akceptovány vegetariánské a veganské diety, módní jsou ketogenní, nízkosacharidové diety.

Tyto diety se šíří a doporučují, v krátkodobém horizontu vedou k úbytku hmotnosti, je to jedna z nejúčinnějších metod, jak zhubnout. Ale ne každý to bude dobře snášet, a tady se bavíme o rizicích dlouhodobého ketogenního programu. Ale pro většinou populace to není problém, protože to nevydrží tak dlouho, aby se to mohlo projevit.

