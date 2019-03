Zhubnout a málo jíst často funguje lépe než nejmodernější léky, říká diabetolog Saudek

„Hlavní rys diabetu prvního typu spočívá v tom, že zatím z neznámého důvodu si tělo postupně zničí buňky, které tvoří inzulin. Známe mechanismus, jak k tomu dochází, ale proč, to se zatím neví,“ konstatoval lékař.

Naopak nejrozšířenější typ cukrovky - diabetes druhého typu - není jasně vyhraněný. „V něm se kombinují dvě poruchy zároveň. První je snížená citlivost tkání reagovat na hormon inzulin. My tomu říkáme inzulinová rezistence, která je velmi často geneticky podmíněná, ale faktorů je mnoho.“

Diabetes je většinou progresivním onemocněním. „Tedy s přibývajícím věkem, kilogramy i s leností se zhoršuje a nakonec může vést k tomu, že je nutná inzulínová léčba.“

„Inzulinovou rezistenci rozhodně zhoršuje obezita, přejídání a malá tělesná aktivita. Naopak, jestli člověk zhubne, pohybuje se, tak se citlivost vůči inzulínu zlepšuje. “ František Saudek

Další typ diabetu druhého typu se objevuje ve stáří. „Bývá mírného stupně a nevede k tak závažným komplikacím. Takže diabetes druhého typu určitě není jedno onemocnění, ale je kombinací mnoha faktorů.“



Velké teoretické možnosti léčby jsou v počínajících fázích chorob. „Je možné výrazně zpomalit vlastní ničení beta-buněk, které inzulin produkují. Ale zatím nebyl objeven způsob, který by byl bezpečný.“

Další možností léčby je snaha zaměřená na poničené beta-buňky. „Zde to jsou metody, které se snaží je pomocí náhradních nebo kmenových buněk zcela nahradit. Další fází pak je, že léčíte spíše komplikace diabetu, nikoliv už samotný diabetes.“

„Oba typy diabetu jsou odlišná onemocnění. U diabetu 1. typu bude klíčové zjistit, proč vzniká a zda je to z jedné příčiny, nebo z více. Uvažuje se o genetických vlohách a působení virů, ale nevíme, kterých. Může to být i působením některé složky potravy... Věřím ale, že tady může dojít k průlomu. “ František Saudek

Situace je ale u diabetu druhého typu téměř neřešitelná, soudí lékař. „Tato porucha je skutečně nahromaděním genetických rizikových faktorů a faktorů prostředí.“



„Dnes už většina lidí fyzicky těžce nepracuje a má nadbytek potravin. A navzdory tomu, že to všichni víme, situace se neustále zhoršuje.“

Spíše než do neustále nového vývoje léků, které léčí symptomy nemoci, by bylo lepší investovat do prevence. „Aby děti měly ve škole každý den tělocvik. Ale kde vzít tělocvičny a učitele? I pro nás, kteří sedíme u počítače, skoro se nehýbeme a jezdíme autem, by měla být zařazena nějaká denní pohybová aktivita.“

„To kdyby se lidé naučili spolu se zdravým jídlem v malém množství, tak by to velice pomohlo. Ale to by se musel úplně změnit pohled na celou věc a výchovu. Do toho se nikomu nechce investovat, protože to stojí peníze, ale žádné to nepřináší,“ shrnul František Saudek.