Rozostřený zrak, bezvědomí. Diabetici mohou být za volantem nebezpeční, tisíce lidí přišly o řidičák

Rizikovou skupinou jsou lidé s poruchou rozpoznávání hypoglykemie, tedy ti, kteří nepoznají, že jim výrazně klesá hladina cukru v těle. Podle diabetologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze trpí touto poruchou zhruba 15 procent pacientů s cukrovkou. Patří mezi ně i Jana Dvořáková z Berounska, která už jednou přišla o řidičský průkaz.

„Třikrát mi cizí osoba zavolala záchranku, protože já jsem toho nebyla schopná. Podle zákona České republiky to musí doktor, tedy diabetolog, ke kterému chodím, nahlásit na Dopravní inspektorát,“ řekla Radiožurnálu.

Dvořákové přišel do týdne doporučený dopis s výzvou, že musí odevzdat svůj řidičský průkaz dopravnímu odboru obecního úřadu. Sama totiž nepozná, kdy ji hladina cukru v krvi klesá. Může proto nečekaně upadnout do bezvědomí. Pokud by se jí to stalo při řízení auta, mohla by způsobit vážnou nehodu. Podle odborného lékaře ze zmíněného diabetologického centra Jana Šoupala mají být za volantem obezřetní i lidé s vysokou hladinou cukru, tedy takzvaní hyperglykemici.

„Může docházet k rozostření zraku, protože oční čočka v sobě může akumulovat glukózu a ta potom může osmoticky natáhnout vodu do čočky a potom neplní svoji funkci tak, jak by měla. Není totiž tak transparentní,“ vysvětlil. „Nedoporučoval bych sedat glykemikům za volant v situaci, kdy budou mít glykémii vyšší než 13 nebo 14 milimolu na litr,“ dodal.

Varovný alarm

O odebrání řidičského průkazu podle mluvčího ministerstva zdravotnictví David Šíma vždy rozhoduje praktický nebo odborný lékař. „Jednak po vyhodnocení prohlášení žadatele ke zdravotní způsobilosti, a to včetně předchozích záznamů ve zdravotnické dokumentaci, a v neposlední řadě i na základě posouzení informací poskytnutých registrujícím lékařem žadatele. Případně také na základě dalších výsledků odborných vyšetření,“ popsal.

Snížit počet rizik u diabetiků pomáhají speciální přístroje na měření hladinu cukru v krvi. „To jsou senzory, které má pacient zavedené v podkoží. Ty informují nemocného zhruba každých pět minut o vývoji glykémie a údaje posílají buď na displej inzulinové pumpy, nebo mobilního telefonu, který může vydat pacientovi alarm o blížící se hypoglykemii, nebo o blížící se významnější hyperglykemii,“ uvedl diabetolog Šoupal.

Podle diabetologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze žije v Česku přes 100 tisíc, kteří nevědí, že by se měli léčit s diabetem.