Obezitu způsobují dětem rodiče jídlem i geny. Je potřeba se tuku zbavit už v dětství, tvrdí experti

V Česku přibývá obézních dětí. Ukazují to čerstvá data pediatrů, která zveřejnili v souvislosti se sobotním Světovým dnem obezity. Nárůst je především v důsledku epidemie covidu-19 a opatřeními, jako byly lockdowny a online výuka. Odborníci upozorňují na to, že pokud se dětem nepomůže, můžou mít pak problémy s váhou po celý život. Řešením můžou být nové možnosti léčby. Praha 16:22 5. března 2023 Obezita je nemoc, která je často ovlivněna rodiči – nejen tím, co dětem dávají k jídlu, ale také tím, co jim předali v genech, shodují se odborníci (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Minimálně 50 procent obézních dětí bude mít problémy s tímto onemocněním i v dospělosti. Vídáme víc děti s vyšším stupněm a také je tam vyšší procento dětí, které mají závažné komplikace,“ vysvětluje Jan Boženský, předseda Sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Cukrovku druhého typu měli dřív starší lidé, v budoucnu se ale kvůli tloušťce bude týkat i lidí kolem dvaceti let. I na to upozorňují pediatři na Světový den obezity. Poslechněte si reportáž Ondřeje Vaňury v audiozáznamu.

Z aktuálních dat lze vyčíst, že před pandemii bylo v Česku přes 10 procent obézních dětí. Podle posledních čísel jich je 16,5 procenta. Ze zkušeností lékařů vyplývá, že pokud se člověk nezbaví obezity v dětství, v dospělosti je to o dost obtížnější.

„Alarmující je, že narůstá takzvaný metabolický syndrom. Jde o děti, u kterých jsou jasné první metabolické komplikace v relativně včasném věku. Očekáváme, že v průběhu dalších pěti deseti let výrazně naroste procento diabetiků druhého typu. A dnes to budou mít i relativně mladí lidé,“ varuje lékař.

Důležitá je proto prevence v podobě zdravého životního stylu, pestrého, vyváženého jídelníčku a dostatkem pohybu. U dětí ovšem lékaři nově využívají i léky na obezitu, jakousi poslední možností může být operace.

„Měli jsme pacientku, která se ve 13 letech operovala kvůli těžké formou obezity. Do budoucna je to jedna z možností u nejtěžších komplikací, ale nechtěl bych ji stavět první místo“ dodává Jan Boženský.

Dědičná nemoc

Odborníci se shodují v tom, že obezita je nemoc. Často je ovlivněná rodiči – nejen tím, co dětem dávají k jídlu, ale také tím, co jim předali v genech. Za obezitu totiž může až z 50 procent právě dědičnost. I proto je potřeba na pacienty nepohlížet jako na někoho, kdy si za tloušťku může sám.

„Není to jenom dispozice ke kilům navíc, ale i třeba rozložení tuku nebo genetika k pohyblivosti,“ popisuje psycholožka a dietoložka Iva Málková z organizace STOB, která se obézním věnuje.

Ovlivňující je i společenský tlak. „Člověk zhubne ze 130 na 110 kilo, což je ohromný úspěch, ale pořád je tu ten negativní pohled: ‚ty jsi tlustý, ty za to můžeš‘. A pokud je člověk takto stigmatizován, tak to samozřejmě nevede k úspěšné terapii,“ dodává expertka.

Dospělým obézním lidem může pomoci i moderní léčba – nejen operace, ale také nové léky, které snižují hmotnost velice výrazným způsobem. Dodávají pacientovi pocit sytosti, čímž sníží chuť na jídlo, a ovlivňují i další faktory, například krevní tlak. Lékaři je ale mimo jiné mohou využít i ke kompenzaci cukrovky druhého typu.

„Nejúčinnější z nich dokážou snížit hmotnost až o nějakých 15 až 20 procent, což je skutečně něco, co jsme dříve nedokázali,“ vysvětluje Martin Haluzík, který je předsedou České obezitologické společnosti.

Část moderních léčiv je v Česku již dostupná, lidé si je ale musí hradit sami. „Snaha České obezitologické společnosti je dosáhnout pojištění u vybraných skupin pacientů, tak aby to bylo omezeno na lidi s největšími riziky,“ vysvětluje Haluzík. Podle lékařů by bylo také méně finančně náročné, pokud by se včasnou léčbou přecházelo dalším komplikacím.