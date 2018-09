Čtvrtina dospělých na celém světě se málo hýbe. Hrozí jim cukrovka, demence nebo rakovina

Příplatek na ultrazvuk a mamograf. VZP od září přidá ženám na preventivní vyšetření rakoviny prsu

Všeobecná zdravotní pojišťovna od 1. září přispívá na preventivní vyšetření k odhalení rakoviny prsu ženám od 30 let do 44 let. VZP jim na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření přidá 300 korun.