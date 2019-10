Jemnější a efektivnější. Robotická chirurgie usnadňuje práci lékařům a urychluje uzdravení

„To je chirurgická konzole, kde sedí operatér. Vedle je lůžko, na kterém leží pacient. Ten operační stůl je synchronizovaný s robotem, takže když během výkonu potřebuje operatér změnit polohu pacienta, tak se synchronně natáčí stůl současně s rameny,“ popisuje chirurgického robota nazvaného da Vinci lékařka z urologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole Veronika Šturcová Kaliská.

„Robot samotný, jak lze vidět na levé straně, kde je celá nosná část, která je pojízdná, se po přípravě pacienta přisouvá k operačnímu stolu podle typu výkonu, to je z určité strany, z určité pozice. Má čtyři pracovní ramena, kde jedno rameno je nositelem kamery a se zbylými třemi rameny pracuje chirurg.“

Robotická chirurgie je moderní, neinvazivní chirurgická metoda, při které se pohyb rukou lékaře přenáší na tělo pacienta přes robotický systém.

V Motole je používána od loňského dubna. Celkem s ní ale v Praze operuje devět center a pracují s ní i v nemocnicích v jiných městech Česka. Mimo jiné třeba v Ústí nad Labem, Brně, Olomouci nebo v Novém Jičíně.

V čem jsou výhody robotické chirurgie, vysvětluje přednosta urologické kliniky v Motole Marek Babjuk: „Výhody jsou v jemnosti operování, kdy jsme schopni díky jemnosti nástrojů a díky dokonalému pohledu, který tam máme, díky zvětšenému pohledu, pracovat velice precizně.“

Rychlejší uzdravení

Výhody však u robotické chirurgie podle Babjuka nepociťuje jen operující personál, ale také pacient.

„Samozřejmě výhoda, kterou vnímá pacient, je hlavně lepší operační průběh, kdy tím, že to není řez, tak operaci vnímá daleko lépe. Je tam podstatně menší krevní ztráta než u klasických operací. Takže to všechno vede k tomu, že to pooperační stonání je daleko kratší a je pro pacienta daleko příjemnější.“

Pomocí robotické chirurgie se operuje v dutině břišní. Nejčastěji se provádí urologické a gynekologické zákroky nebo operace srdce a cév.

V Česku se robotická chirurgie nejčastěji využívá u prostatektomie, tedy odstranění prostaty. A jak vysvětluje lékařka Šturcová Kaliská, tato metoda se neaplikuje jen u dospělých.

„Pomocí robotické chirurgie se operují i děti. Budeme se držet urologických indikací. Tam se využívá robotika hlavně u robotické pyeloplastiky, kdy se řeší vrozené zúžení přechodu pánvičky a močovodu, kdy u dítěte jsme schopni tímto způsobem provést maximálně šetrný výkon,“ říká lékařka.

Podle Babjuka je ale robotická chirurgie u malých dětí kvůli malému prostoru v dutině břišní o něco problematičtější. Celkově jsou podle něj rizika při robotické chirurgii minimální, a to díky přesně naplánovaným postupům operace.

Debaty s pojišťovnou

Co se pak týče hrazení takových zákroků, snaží se podle Babjuka nemocnice vždy jednat s pojišťovnou o proplacení.

„Pojišťovna hradí některé výkony. Je to vždycky otázka debat s pojišťovnou. Trošku se to mezi pojišťovnami liší, ale my se samozřejmě snažíme, aby nějakým způsobem pacient nebyl do těchto debat zatažen. Pacient v podstatě u těch standardních výkonů, které provádíme, nic nehradí a my to s pojišťovnou vyřešíme.“

Dále ale Babjuk popisuje, že to není tak jednoznačné, a že do budoucna budou ještě nějaká jednání s pojišťovnami nutná.

„Druhá věc je, jestli jsou úhrady dostatečné. Myslíme, že asi do budoucna bude třeba nějak zohlednit náklady na tuto technologii více, než je tomu v tuto chvíli. A trošku problém je tam, kde chceme provádět nové typy výkonů, které nejsou nasmlouvány s pojišťovnou. Tam samozřejmě také do budoucna nějaká jednání budou muset proběhnout.“

Robotická chirurgie je tedy pro lékaře a nemocniční personál nadějí k jemnější a efektivnější práci. Do budoucna by se tato metoda mohla používat i na jiné části těla – například při operacích dutiny hrudní.

Robotický chirurgický systém da Vinci. | Foto: FN Motol | Zdroj: FN Motol