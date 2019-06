Čeští školáci tloustnou, ohrožení jsou hlavně ti z chudších rodin. Spočítejte si, jak jsou na tom vaše děti

Nadváhou nebo obezitou trpí každé páté dítě od 11 do 15 let. Riziko obezity je přitom u dětí z chudších rodin oproti ostatním až trojnásobné. Nerovnost se projevuje i v tom, zda děti pravidelně snídají nebo jak často stolují s rodinou. Ukazuje to mezinárodní studie, jejíž českou část má na starosti olomoucká Univerzita Palackého.