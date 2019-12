Dehydratace hrozí v zimě stejně jako v létě. Nepodceňujte pitný režim i během nákupní horečky

Chladnější počasí může člověka přivést k dehydrataci stejně jako letní parné dny. Pravidelný pitný režim se musí dodržovat stále. Podle docenta Pavla Těšínského z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady můžou být na vině špatné návyky z dětství nebo nákupní horečky. Více v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 10:11 1. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dehydratace může nastat i v zimě | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Laicky bych řekl, že pohybové aktivity máme v zimě méně a méně toho lidi asi i vypotí. V čem je tedy zimní období z hlediska ztráty tekutin rizikové?

Není to tak úplně pravda, nejde jen o ztráty potem, ale v zimě je velmi nízká vlhkost vzduchu a ztrácíme velké množství tekutin i touto formou. To je tekutina, kterou nevidíme.

Má být pitný režim v letním a zimním období odlišný? Nebo máme pít stále stejně?

Ten režim je pouze jeden. Je jenom různá potřeba tekutin. To znamená vody a elektrolytů. Nicméně i v našem vysoce civilizovaném prostředí jsou skrytá určitá rizika. Blíží se nám advent a nákupní horečka a mnoho lidí tráví řadu hodin se svými rodinami v nákupních centrech. Ta centra jsou klimatizovaná, ale všimněte si kolem sebe, že lidé jsou oblečení tak jako na venek.

A k tomu přichází stresová reakce z nakupování a hledání zboží a dárků a také to, že nápoje jsou obvykle drahé. A z toho plyne to, že příjem tekutin je nižší, než je jejich ztráta během několikahodinového pobytu v nákupním centru.

Nákupní centrum (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Jak často řešíte v zimním období nějaké případy, že lidé jsou dehydratovaní?

Nejčastěji u starších pacientů, obecně ve stáří, je menší pocit žízně. A potom pediatři se velmi často setkávají s dehydratací u dětí. Tady bych chtěl upozornit na jednu věc.

Blíží se lyžařská sezona a malé děti jsou často oblečeny do skafandrů. Ty se velmi komplikovaně svlékají, a několikrát jsem během lyžování od maminek slyšel napomenutí dítěte, aby ještě chvilku vydrželo a aby tolik nepilo, protože svlékat kombinézu je v zimě velmi obtížné. Zní to anekdoticky, ale může to být velký problém, protože malé dítě si pak může zafixovat návyky, které pro život nemusí být zdravé.

Litr a půl vody denně je mýtus, na hydrataci se podílí i jídlo, píše francouzský deník Číst článek

Hodně pít je také v poslední době móda. Povězte z druhé strany, jaké množství je už pro člověka rizikové? Mluvíme tedy stále o období, kdy není vedro.

Číslo se nedá říct, všechno závisí na rovnováze mezi příjmem a výdejem, respektive mezi potřebou a skutečným výdejem. Spíše musíme rozlišovat, jestli se jedná o zdravého člověka, který má zachované všechny regulační mechanismy, nebo zda se jedná o člověka v nemoci.

Horečka například sama o sobě vede ke zvýšeným ztrátám tekutin a zvýšené potřebě, v těžkém stavu možnost člověka hradit tekutiny přirozenou cestou může být omezena. Stejně tak je tomu u pacientů s chronickými nemocemi, například nedobře kompenzovaným diabetem nebo různými endokrinními poruchami, infekcemi a podobně.