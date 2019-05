I cesta na záchod se může změnit v noční můru. Život s demencí přiblíží pečovatelům virtuální realita

Výpadky paměti, dezorientace a v některých situacích třeba i halucinace. Jaké je žít s demencí, si zdravý člověk asi neumí představit. Může mu to ale přiblížit virtuální realita. Seznamte se proto s EDIEm. Jde o hlavního hrdinu stejnojmenného zážitkového školícího programu, který má pečovatelům přiblížit, jaké je to žít s demencí. Nový vzdělávací program vyzkoušel také Radiožurnál. Praha 7:30 5. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Život s demencí má přiblížit australský vzdělávací program (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

EDIE se jednou v noci probudí a chce se mu na záchod. Cesta na toaletu setmělým bytem je ale pro něj dost složitá. A rozmrzelá manželka mu příliš nepomáhá. „Co zase děláš, jdi na ten záchod. Vždyť je noc,“ říká.

„Doufám, že neupadnu,“ reaguje EDIE. Pokud si nasadíte brýle pro virtuální realitu, můžete se vžít na pár minut do jeho kůže. Z hledání toalety se totiž může pro člověka trpícího demencí stát noční můra. Stačí, aby na zemi ležely kusy oblečení nebo na stěnách byly tapety.

„Člověk, která má demenci, tak výrazné vzory se pro něj pohybují. Takže pro něj je to hrozně nepříjemný pocit,“ popisuje Magda Dohnalová z Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Vzdělávací program EDIE, tedy Educational Dementia Immersive Experience, vznikl v Austrálii. Licenci na její používání teď zakoupila česká Asociace provozovatelů sociálních služeb. Česko se tak stalo první evropskou zemí a teprve čtvrtou na světě, kde se bude program používat.

Frustrace a pocity neúspěchu

Podle prezidenta asociace Jiřího Horeckého může virtuální realita EDIE pečovatelům přiblížit, s jakými problémy se nemocný člověk potýká. „Uvědomí si, jak lidé, kteří trpí demencí, vidí, co vnímají, jak se asi cítí, jaké prožívají frustrace a pocity neúspěchu u běžných věcí, jako je třeba dojít si v noci na toaletu,“ popisuje.

Nový vzdělávací program tak může podle Horeckého otevřít zdravotníkům oči. „Uvidí i některé věci, které třeba do té doby neviděli. Jak je špatně uzpůsobený byt, domácnost, jak se špatně komunikuje a jak by se naopak komunikovat mělo,“ pokračuje prezident asociace.

Pomocník pro rodiny

Asociace teď bude pořádat workshopy, na kterých si budou moct pracovníci domovů pro seniory a podobných zařízení virtuální realitu EDIE vyzkoušet. Jiří Horecký dodává, že by rádi tuto možnost nabídli třeba i rodinám pacientů s demencí.

„Těm tedy hledáme zdroje prostřednictvím nadací nebo i veřejné správy, aby to někdo zaplatil, aby to měli zadarmo k dispozici, pokud se starají o někoho, kdo má tuto nemoc,“ doplňuje Horecký.

V Česku je 60 tisíc lidí, kterým lékaři diagnostikovali demenci, a do roku 2030 by toto číslo mělo vzrůst až na 90 tisíc. Ministerstvo zdravotnictví proto pracuje na Národním akčním plánu pro Alzheimerovu nemoc a podobná onemocnění. Představit by ho mělo letos na podzim.

„Cílem je, abychom ty pacienty mohli co nejvíce a co nejdéle udržet v tom domácím prostředí. A pouze pokud to nebude možné, tak by se mohli přesunout někam do ústavní péče, do pobytového zařízení,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.

A právě třeba virtuální realita EDIE by mohla být podle ministra Vojtěcha jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout.